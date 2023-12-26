Украинец рассказал всю правду о Tesla Model 3: неочевидные недостатки авто

Из-за некоторых "слишком умных функций" украинец уже несколько раз чуть не попал в ДТП

Украинец Андрей Скляренко, уже много лет живущий и работающий в США, владеет несколькими электрокарами. Среди них Volkswagen ID.4 (о недостатках этого авто он рассказывал здесь), а также Tesla Model 3, приобретенная несколько месяцев назад.

За этот период мужчина уже как следует разобрался с управлением автомобилем, всеми функциями и даже успел его полюбить. Всем недостаткам и преимуществам автомобиля он посвятил видео на собственном канале в Youtube.

Контроль слепых зон

Наибольшим недостатком этого автомобиля является недостаточно продуманный контроль слепых зон. У Tesla Model 3 нет контроля слепых зон в том варианте, к которому привыкли. На первый взгляд, камера, отображающая картинку на главном экране, выглядит стильно и футуристично. Но на самом деле владелец этой машины именно из-за такой незаметной детали несколько раз едва не попал в ДТП.

Стандартные лампочки контроля слепых зон, как и в других автомобилях, очень удобны, по мнению автора видео. Их прекрасно видны периферийным зрением. А у Tesla нужно продолжать следить за движением авто, и одновременно смотреть на экран, чтобы увидеть, нет ли машин по бокам. Это отвлекает внимание.

Климат-контроль

Климат-контроль у Tesla не такой, как в других автомобилях. В этой машине можно выбрать только варианты направления движения воздуха, но невозможно снизить мощность, особенно если справа и слева нужно отрегулировать по-разному. Здесь просто нет такой возможности. В результате автору видео всегда холодно в своем авто.

Панорамная крыша

Третий недостаток — это не закрывающаяся панорамная крыша. Поэтому летом в салоне жарко, и было бы очень удобно, если бы можно было прикрыть крышу. На официальном сайте продаются какие-то шторки, но это не удобно.

Слишком умный автопилот

Автопилот представляет собой большой недостаток этого автомобиля. Им немногие пользуются, хотя это интересная функция. Автор видео сильно разочаровался, попробовав опцию автопилота единственный раз. Дело в том, что он работает только на трассе, а если нужно ехать по обычной дороге, то он самостоятельно выключается. Владелец выяснил, что Tesla последней модели анализирует, насколько человек за рулем — искусный водитель, и только после этого может позволить управлять автопилотом на обычных дорогах.

Адаптивный круиз-контроль

Адаптивный круиз-контроль тоже работает странно, по мнению автора. Он постоянно напоминает, что надо "подруливать", то есть слегка прокручивать руль. Хотя машина должна самостоятельно держать себя в полосе движения. А если ты несколько раз подряд не выполнишь ее просьбу, круиз-контроль выключается до конца поездки. И потом ты едешь 500 км без этой полезной функции.

Цена

Последним важным недостатком этого авто мужчина называет слишком высокую цену на него. Tesla Model 3 в комплектации с полным приводом стоит около 60 тысяч долларов. За эту цену можно купить гораздо большую, более крутую машину лакшери-бренда.

Однако этот автомобиль имеет также много преимуществ, и некоторые из них неочевидны. Об этом смотрите подробно в видео.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самые популярные электрокары протестовали в украинских реалиях. Все они отлично показали себя в тестах.