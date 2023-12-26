Українець розповів всю правду про Tesla Model 3: неочевидні недоліки авто

Через деякі "занадто розумні функції" українець уже кілька разів ледь не попав в ДТП

Українець Андрій Скляренко, який уже багато років живе та працює в США, володіє декількома електрокарами. Серед них Volkswagen ID.4 (про недоліки цього авто він розповідав тут), а також Tesla Model 3, придбана кілька місяців тому.

За цей період чоловік уже як слід розібрався з керуванням автомобілем, усіма функціями, і навіть встиг його полюбити. Усім недолікам та перевагам автомобіля він присвятив відео на власному каналі у Youtube.

Контроль сліпих зон

Найбільшим недоліком цього автомобіля є недостатньо продуманий контроль сліпих зон. У Tesla Model 3 немає контролю сліпих зон у тому варіанті, до якого звикли. На перший погляд, камера, яка відображає картинку на головному екрані, виглядає стильно та футуристично. Але насправді власник цієї машини саме через таку непомітну деталь декілька разів уже ледь не потрапив в ДТП.

Стандартні лампочки контролю сліпих зон, як в інших автомобілях, дуже зручні, на думку автора відео. Їх чудово видно периферійним зором. А у Tesla потрібно продовжувати слідкувати за рухом авто, і водночас дивитись на екран, щоб побачити, чи немає машин з боків. Це відвертає увагу.

Клімат-контроль

Клімат-контроль у Tesla не такий як в інших автомобілях. У цій машині можна вибрати лише варіанти напряму руху повітря, неможливо зменшити потужність, особливо якщо справа та зліва потрібно відрегулювати по-різному. Тут просто немає такої можливості. У результаті автору відео завжди холодно у своєму авто.

Панорамний дах

Третій недолік — це панорамний дах, який не закривається. Через це влітку в салоні спекотно, і було б дуже зручно, якби можна було прикрити дах. На офіційному сайті продаються якісь шторки, але це не зручно.

Занадто розумний автопілот

Автопілот є великим недоліком цього автомобіля. Ним мало хто користується, хоча це цікава функція. Автор відео сильно розчарувався, спробувавши опцію автопілота єдиний раз. Річ у тім, що він працює лише на трасі, а якщо потрібно їхати звичайною дорогою, то він самостійно вимикається. Власник авто з’ясував, що Tesla останньої моделі аналізує, наскільки водій є вправним, і лише після цього може дозволити керувати автопілотом на звичайних дорогах.

Адаптивний круїз-контроль

Адаптивний круїз-контроль теж працює дивно, на думку автора. Він постійно нагадує, що треба "підкеровувати", тобто злегка прокручувати кермо. Хоча машина має самостійно тримати себе у смузі руху. А якщо ти декілька разів підряд не виконаєш її прохання, круїз-контроль вимикається аж до кінця поїздки. І потім ти їдеш 500 кілометрів без цієї корисної функції.

Ціна

Останнім важливим недоліком цього авто чоловік називає надто високу ціну на нього. Tesla Model 3 у комплектації з повним приводом коштує близько 60 тисяч доларів. За цю ціну можна купити набагато більшу, крутішу машину лакшері-бренду.

Проте цей автомобіль має також багато переваг, і деякі з них — неочевидні. Про це дивіться детально у відео.

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