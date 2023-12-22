Новий електрокар Renault може ділитися енергією: знадобиться у разі блекаутів (відео)

Це буде класний міський електрокар

На Женевському автосалоні 2024 року вийде новий і дуже цікавий електрокар. Це Renault 5 E-Tech Electric, який є електричною інтерпретацією культової моделі Renault 5, яка є дуже популярною.

Нещодавно компанія підігріла інтерес до своєї нової розробки відеотизером. Ролик поширило видання Аrenaev.

Що відомо про Renault 5 E-Tech Electric

По-перше, з’явилися результати запасу ходу за WLTP. Офіційно підтверджено запас ходу до 400 км, хоча реальні цифри можуть дещо відрізнятись.

На відео видно, що новий електрокар компактний, і підходить для пересування містом. До того ж, він побудований на новій платформі AmpR Small. Її головне нововведення — можливість подавати електроенергію назад у мережу за технологією AmpR Small. Це дуже актуально для українців під час блекаутів.

Варто зазначити, що фари цього авто нагадують моделі 70-х років. Електрокар не має повітрозабірника, замість нього на капоті є цифра 5, яка стає повністю видною, коли машина повністю заряджена.

Задні ліхтарі — вертикальні, у компанії вважають, що саме такий дизайн покращує аеродинаміку. Хоча для чого це міському електрокару, до кінця не зрозуміло. Ціни наразі не оголошені.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Україні можуть повернути нульове розмитнення авто. Але перекупам не дадуть можливості скористатись нульовим розмитненням.