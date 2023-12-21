В Україні можуть повернути нульове розмитнення авто, але не для всіх?

Але перекупам не дадуть можливість скористатись нульовим розмитненням

Українці позитивно оцінили можливість нульового розмитнення авто, проте це спричинило новий потік дешевих євроблях, черги на кордонах та значні втрати для держави. Тому 1 липня минулого року Верховна Рада скасувала цю можливість.

Тепер же народні депутати пропонують повернути цю можливість, але лише для деяких категорій користувачів. Про це свідчать відразу 2 законопроєкти, які зареєстрували у Верховній Раді.

Деталі законопроєкту та перелік пропонованих пільгових категорій

Згідно законопроєктів № 10353 та № 10354, будуть передбачені пільгові умови щодо розмитнення для осіб, які раніше брали участь у бойових діях. Також аналогічну можливість нададуть всім українцям, які постраждали внаслідок війни.

Якщо закони наберуть чинності, деякі категорії українців зможуть не сплачувати акцизний податок, ввізне мито, а також оподаткування на додану вартість. Ось для таких категорій українців пропонують здешевити ввіз авто:

військовослужбовці;

власники пошкоджених внаслідок дій окупантів авто;

родичі загиблих унаслідок війни;

українці, які мають статус УБД.

Зараз обидва законопроєкти опрацьовуються у Комітетах.

Важливо: ввозити за нульовим розмитненням можна буде легкові автомобілі, пасажирські мікроавтобуси (розраховані до 10 осіб), мотоцикли, причепи та напівпричепи. Один громадянин матиме право ввезти лише 1 автомобіль. Тому можливістю не дадуть скористатися перекупам.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, з'явилися результати опитування українських водіїв щодо того, чи вважають вони власне авто членом сім'ї. Результати дивують.