Український водій скасував один з найбільших штрафів: як йому це вдалось

І таке буває…

На дорогах України почастішали випадки, коли Укртрансбезпека вносить в акт перевірки неправдиві дані. Один із таких випадків трапився у Чернівецькій області у березні цього року.

Посадові особи держнагляду Укртрансбезпеки зупинили автомобіль Volvo з напівпричепом Krona, який був зареєстрований на ФОП. Про це свідчать матеріали справи № 420/9182/23 у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суть справи

З матеріалів справи виходить, що автомобіль їхав з Туреччини. За результатами перевірки посадові особи Укртрансбезпеки склали акт проведення перевірки, у якому зафіксували порушення — водій не мав сертифікату відповідності вимогам законодавства України щодо причепа.

У графі про пояснення водія вказано, що він нібито відмовився від підписання акту. Проте працівники структури не складали жодних актів, а просто відпустили водія.

Перевізник був дуже здивований, що справу скерували до суду, і призначили штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Водій вважав, що рішення суду було протиправним, і подав апеляцію.

На судовому засіданні адвокати перевізника довели, що він надавав відповідний сертифікат відповідності причепу вимогам українського законодавства. Для цього їм потрібно було витребувати в працівників Укртрансбезпеки відео з нагрудного відеореєстратора. На ролику видно, що водій надає потрібний документ, а працівники структури не повідомляли, що складатимуть будь-який акт. Тобто матеріали перевірки просто сфальсифікували. Суд визнав, що штраф був незаконним, і скасував його.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні можуть ввести нові штрафи для деяких водіїв. Максимальна сума складає 6800 грн.