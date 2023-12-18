Украинский водитель отменил один из самых больших штрафов: как ему это удалось

И такое бывает…

На дорогах Украины участились случаи, когда Укртрансбезопасность вносит в акт проверки ложные данные. Один из таких случаев произошел в Черновицкой области в марте этого года.

Должностные лица госнадзора Укртрансбезопасности остановили автомобиль Volvo с полуприцепом Krona, зарегистрированным на ФЛП. Об этом свидетельствуют материалы дела №420/9182/23 в Едином государственном реестре судебных решений.

Суть дела

Из материалов дела следует, что автомобиль ехал из Турции. По результатам проверки должностные лица Укртрансбезопасности составили акт проведения проверки, в котором зафиксировали нарушения — у водителя не было сертификата соответствия требованиям законодательства Украины относительно прицепа.

В графе об пояснениях водителя указано, что он якобы отказался от подписания акта. Однако работники структуры не составляли никаких актов, а просто отпустили водителя.

Перевозчик был очень удивлен, что дело было направлено в суд, и назначили штраф в размере 34 тысяч гривен. Водитель считал, что решение суда было противоправным и подал апелляцию.

На судебном заседании адвокаты перевозчика доказали, что водитель предоставлял соответствующий сертификат соответствия прицепа требованиям украинского законодательства. Для этого им пришлось истребовать у работников Укртрансбезопасности видео из нагрудного видеорегистратора. На ролике видно, что водитель предоставляет нужный документ, а работники структуры не сообщали, что будут составлять какой-либо акт. То есть, материалы проверки просто сфальсифицировали. Суд признал, что штраф был незаконным и отменил его.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Украине могут ввести новые штрафы для некоторых водителей. Максимальная сумма составляет 6800 грн.