До 6800 грн: в Украине могут ввести новые штрафы для некоторых водителей

Значительный штраф светит за незначительное нарушение.

В Украине скоро могут повысить штрафы для водителей крупногабаритных транспортных средств. Ответственность за админнарушения могут быть введены уже в следующем году.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде Украины. В настоящее время его рассматривают в Комитете.

За что будут штрафовать

В админкодекс предлагается добавить новый пункт, предусматривающий административную ответственность за нарушение правил стоянки. Касается он водителей грузовиков, а максимальная сумма штрафа составляет 6800 грн.

Полицейские будут оформлять протоколы об админправонарушениях, совершенных водителями крупногабаритных ТС, а дальше дело будет рассматриваться в судах. Если нарушение правил стоянки было малозначительным, то от админответственности за это могут быть освобождены.

Напомним, что с марта 2021 года штраф за нарушение правил стоянки составляет 20 не облагаемых налогом минимумов, то есть 340 гривен. Но это при условии, если нарушение не создает угрозы безопасности или не препятствует дорожному движению. В таком случае штраф будет вдвое больше.

С конца мая в Украине также начали штрафовать водителей за нарушение габаритно-весовых норм. Благодаря возобновлению работы весового контроля грузовиков Укртрансбезопасность смогла выявить много нарушителей. Некоторые "рекордсмены" перевозили даже на 20 тонн больше, чем позволено.

Как сообщал ранее "Телеграф", в Украине будут наказываться за популярную аферу при продаже авто. За это предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен.