До 6800 грн: в Україні можуть ввести нові штрафи для деяких водіїв

Значний штраф світить за незначне порушення.

В Україні уже скоро можуть підвищити штрафи для водіїв великогабаритних транспортних засобів. Відповідальність за адмінпорушення можуть ввести уже в наступному році.

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді України. Зараз його розглядають у Комітеті.

За що штрафуватимуть

В адмінкодекс пропонують додати новий пункт, що передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил стоянки. Стосується він водіїв вантажівок, а максимальна сума штрафу складає 6800 грн.

Поліціянти будуть оформлювати протоколи про адмінправопорушення, здійснені водіями великогабаритних ТЗ, а далі справа розглядатиметься у судах. Якщо порушення правил стоянки було малозначним, то від адмінвідповідальності за це можуть звільнити.

Нагадаємо, що з березня 2021 року штраф за порушення правил стоянки складає 20 неоподатковуваних мінімумів, тобто 340 гривень. Але це при умові, якщо порушення не створює загрозу безпеці або не перешкоджає дорожньому руху. У такому випадку штраф буде удвічі більшим.

З кінця травня в Україні також почали штрафувати водіїв за порушення габаритно-вагових норм. Завдяки відновленню роботи вагового контролю вантажівок Укртрансбезпека змогла виявити багато порушників. Деякі "рекордсмени" перевозили навіть на 20 тонн більше, ніж дозволено.

Як повідомляв раніше "Телеграф", в Україні каратимуть за популярну аферу при продажу авто. За це передбачено штраф розміром в 17 тисяч гривень.