В Украине могут вернуть нулевую растаможку авто, но не для всех?

Но перекупам не позволят воспользоваться нулевым растаможиванием.

Украинцы положительно оценили возможность нулевого растаможивания авто, однако это повлекло за собой новый поток дешевых евроблях, очереди на границах и значительные потери для государства. Поэтому 1 июля прошлого года Верховная Рада упразднила эту возможность.

Теперь народные депутаты предлагают вернуть эту возможность, но только для некоторых категорий пользователей. Об этом свидетельствуют сразу 2 законопроекта, которые зарегистрировали в Верховной Раде.

Детали законопроекта и список предлагаемых льготных категорий

Согласно законопроектам № 10353 и № 10354, будут предусмотрены льготные условия по растаможке для лиц, ранее участвовавших в боевых действиях. Также аналогичную возможность предоставит всем украинцам, пострадавшим в результате войны.

Если законы вступят в силу, некоторые категории украинцев смогут не платить акцизный налог, ввозную пошлину, а также налогообложение на добавленную стоимость. Вот для таких категорий украинцев предлагают удешевить ввоз авто:

военнослужащие;

владельцы поврежденных в результате действий оккупантов авто;

родственники погибших в результате войны;

украинцы, имеющие статус УБД.

Сейчас оба законопроекта прорабатываются в Комитетах. Важно: ввозить по нулевому растаможиванию можно будет легковые автомобили, пассажирские микроавтобусы (рассчитанные до 10 человек), мотоциклы, прицепы и полуприцепы. Один гражданин будет иметь право ввезти только один автомобиль. Поэтому возможностью не дадут воспользоваться перекупам.

Как сообщал "Телеграф" ранее, появились результаты опроса украинских водителей относительно того, считают ли они собственно авто членом семьи. Результаты удивляют.