Новый электрокар Renault может делиться энергией: пригодится в случае блэкаутов (видео)

Это будет классный городской электрокар

На Женевском автосалоне 2024 выйдет новый и очень интересный электрокар. Это Renault 5 E-Tech Electric, который является электрической интерпретацией культовой модели Renault 5, которая очень популярна.

Недавно компания подогрела интерес к своей новой разработке видеотизером. Ролик распространило издание Аrenaev.

Что известно о Renault 5 E-Tech Electric

Во-первых, появились результаты запаса хода по WLTP. Официально подтвержден запас хода до 400 км, хотя реальные цифры могут несколько отличаться.

На видео видно, что новый электрокар компактен и подходит для передвижения по городу. К тому же он построен на новой платформе AmpR Small. Ее главное нововведение – возможность подавать электроэнергию обратно в сеть по технологии AmpR Small. Это очень актуально для украинцев во время блекаутов.

Стоит отметить, что фары этого автомобиля напоминают модели 70-х годов. Электрокар не имеет воздухозаборника, вместо него на капоте есть цифра 5, которая становится полностью видна, когда машина полностью заряжена.

Задние фонари вертикальные, в компании считают, что именно такой дизайн улучшает аэродинамику. Хотя для чего это городскому электрокару, до конца непонятно. Цены пока не объявлены.

Как ранее сообщал Телеграф, в Украине могут вернуть нулевое растаможивание авто. Но перекупам не позволят воспользоваться нулевым растаможиванием.