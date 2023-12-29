Як зробити так, щоб двірники на склі авто не рипіли: найпростіший метод

Розповідаємо про найчастіші причини, чому двірники автомобіля скриплять під час роботи

Мабуть, кожен автомобіліст впродовж своєї практики зіштовхувався з тим, що двірники на вітровому склі скриплять. Частіше це стається, поки рідина склоочисника ще достатнім чином не розтерлася склом, але деколи цим звуком супроводжується уся робота двірників.

І це страшенно дратує, а часом і відвертає увагу водія, якому потрібно слідкувати за дорогою. Та, як відомо, у кожної проблеми є рішення.

Як виправити скрип двірників

Найчастіше це стається, якщо гумові смужки на склоочисниках застаріли або зносилися. У такому випадку їх потрібно замінити на нові. Єдина перевага, що зазвичай вони не дорогі і продаються на більшості заправок.

Щоб склоочисники не рипіли, не забувайте про ретельне миття автомобіля на автомийці, нанесення воску, особливо взимку. А після мийки потрібно добре висушити кузов авто. Також варто пам’ятати, що гумки склоочисників швидко зношуються не лише через їхню погану якість, але й під впливом екстремальних температур — дуже вони не люблять спеку та мороз.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські водії назвали 5 кращих автомобілів на вітчизняному ринку. Усі вони отримали високі оцінки від власників.