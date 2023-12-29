Как сделать так, чтобы дворники на стекле авто не скрипели: самый простой метод

Рассказываем о самых частых причинах, почему дворники автомобиля скрипят во время работы

Пожалуй, каждый автомобилист на протяжении своей практики сталкивался с тем, что дворники на ветровом стекле скрипят. Чаще это происходит, пока жидкость стеклоочистителя еще достаточно не растерлась стеклом, но порой этим звуком работа дворников сопровождается постоянно.

И это ужасно раздражает, а иногда и отвлекает водителя, которому нужно следить за дорогой. Но, как известно, у каждой проблемы есть решение.

Как исправить скрип дворников

Чаще это происходит, если резиновые полоски на стеклоочистителях устарели или износились. В таком случае их нужно заменить новыми. Единственное преимущество, что обычно они не дорогие и продаются на большинстве заправок.

Чтобы стеклоочистители не скрипели, не забывайте о тщательном мытье автомобиля на автомойке, нанесении воска, особенно зимой. А после мойки нужно хорошо высушить кузов авто. Также следует помнить, что резинки стеклоочистителей быстро изнашиваются не только из-за их плохого качества, но и под влиянием экстремальных температур — очень они не любят жару и мороз.

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