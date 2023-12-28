Водители назвали топ-5 лучших внедорожников на украинском рынке

Все эти внедорожники недорогие.

На украинском автомобильном рынке внедорожники всегда были в центре внимания. По результатам опроса среди владельцев оказалось, что в пятерку лидеров вошли автомобили, поражающие своими характеристиками и свойствами.

Рассмотрим их подробнее и узнаем, почему именно эти модели нравятся украинцам. "Телеграф" собрал топ-5 моделей авто, которые получили лучшие отзывы украинских владельцев на сайте Auto.ria.

Jeep Renegade 2015-2018 — рейтинг 4,6

Дизайн кузова, динамика, дорожный просвет, управляемость и доступная цена – вот что делает Jeep Renegade таким привлекательным. Отлично показал себя в преимущественно городских условиях, поражая не только стильным внешним видом, но и высокой функциональностью.

Отсюда и высокая оценка у владельцев. Отметим лишь, что объем багажника может стать небольшим недостатком для ищущих большое пространство.

Mitsubishi Outlander 2008 — рейтинг 4,3

Модель, которая уже давно завоевала признание владельцев, – это Mitsubishi Outlander 2008 года выпуска. Высокая управляемость, просторный салон и динамика делают его перспективным выбором для домашнего использования. Конечно, есть некоторые минусы, такие как качество материалов и шумоизоляция, но общая оценка остается на уровне 4,3.

Chevrolet Captiva — рейтинг 4,3

Chevrolet Captiva, завоевав общий рейтинг 4,3, привлекает внимание своей просторностью салона, высоким качеством сборки и стильным дизайном кузова. Водители оценивают его как отличный выбор для повседневного использования, хотя есть небольшие замечания по качеству материалов и шумоизоляции.

Acura MDX — рейтинг 4,5

Acura MDX удивляет не только своей элегантностью, но и высокой функциональностью. В общем, авто получило рейтинг 4,5 благодаря просторному салону, высокому качеству сборки и эффективной динамике. Опять же, некоторые владельцы указывают на замечания относительно качества материалов и расхода топлива.

Jeep Patriot 2013-2016 — рейтинг 4,5

Jeep Patriot 2013-2016 годов выпуска завоевал особое место в сердцах украинских водителей. С высокой управляемостью и дорожным просветом, Jeep Patriot 2013-2016 годов становится первоочередным выбором для тех, кто ценит динамику и экономичность. Высокий рейтинг 4,5 подчеркивает его популярность у владельцев.

Не важно, цените ли вы практичность и экономность, мощность двигателя или большое количество пространства в салоне — на рынке представлены автомобили, которые могут удовлетворить разнообразные требования.

Будь то стильный Jeep Renegade, надежный Mitsubishi Outlander, комфортный Chevrolet Captiva, элегантный Acura MDX или динамичный Jeep Patriot – каждый из этих внедорожников имеет свои преимущества и недостатки.

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