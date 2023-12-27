Huawei выпустила флагманский кроссовер с 9 дисплеями в салоне: чем еще удивляет авто

Huawei Aito M9 – новый флагманский внедорожник с отличными характеристиками

Huawei выпустила на рынок свой новый инновационный продукт – крупный семейный кроссовер. Его выпустят в 2 версиях – чисто электрической и с гибридной силовой установкой.

Модель относится к премиум категории авто. Цены на нее стартуют от 65 и достигают почти 80 тысяч долларов, пишет CarNewsChina.

Чем уникальна модель Aito M9

Aito M9 будет очень мощным, до 530 "лошадей" под капотом. Что касается дизайна, то кроссовер полноразмерный, имеет сдержанный дизайн с несколько удлиненным капотом, фонари оформлены в каплеобразной форме.

Длина кроссовера составляет 5 м 23 см, ширина – почти 2 метра, высота – 1 м 80 см, колесная база – 3 м 11 см.

В салоне есть 9 дисплеев. Из них три — на передней панели, есть проекция на лобовое стекло и экраны в задней части авто, которые предназначены для пассажиров.

Украшение премиальное — с деревянными и кожаными вставками. Есть 6-местная и 7-местная версии. В скором времени на рынок также выйдут компактные кроссоверы для 4 и 5 пассажиров.

А что под капотом?

Как уже упоминалось, есть две версии этого авто — электрическая, на 530 "лошадей" и батареей на 97 кВт-ч. Запас хода составляет 630 км.

Гибридная версия будет не такой мощной — 496 лошадиных сил. Здесь вместе с электромотором установлен бензиновый двигатель объемом 1,5 литра. Он будет работать в качестве генератор. Благодаря такой установке автомобиль может проехать 225 или 275 километров на чистом электричестве, плюс большой запас хода на бензине.

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