Постоянно ломаются: названы 3 худшие модели подержанных авто

Лучше воздержаться от покупки этих авто

Как проверить, надежный ли автомобиль, который вы присмотрели для себя? Самый быстрый и доступный метод – опросить владельцев этих моделей.

Так и поступили эксперты издания Whatcar и страховой компании MotorEasy. Они проанализировали жалобы владельцев и количество случаев ремонтов автомобилей и определили три самых плохих из них.

Исследование проводилось с декабря прошлого года до конца июня текущего года. Опросили владельцев 178 моделей автомобилей суммарным количеством почти 22 тысяч штук.

Peugeot 3008 (2009-2016 г.в.)

Peugeot 3008 – это компактный кроссовер французского производителя Peugeot, который представили в 2008 году и выпускали до 2016 года. Основной упор в этом автомобиле делается на сочетании комфорта, практичности и стильного дизайна.

Но около 61% владельцев этих авто жаловались на проблемы с коробкой передач, сцеплением, подвеской, а также другие неисправности. Эксперты также признали, что 1,6-литровый бензиновый двигатель и 1,6-литровый дизель ненадежны и спроектированы с ошибками.

Skoda Octavia (2004-2013 г.в.), дизельная версия

Skoda Octavia с дизельным мотором, выпущенная с 2004 по 2013 год, является популярным автомобилем, но с ним часто возникают серьезные проблемы. В некоторых случаях возникали проблемы с турбиной — повреждение лопаток и утечка смазки. Проблемы с электричеством, такие как неисправные датчики, отказ системы запуска или электроники двигателя здесь не редкость.

Некоторые владельцы жалуются на проблемы с дизельным фильтром твердых частиц (DPF), такими как засор или неисправность. Это может потребовать частого обслуживания или даже замены фильтра.

Land Rover Discovery (2004-2017 г.в.)

Land Rover Discovery третьего поколения (2004–2017 г.в.) — это роскошный и мощный внедорожник, но 43% его владельцев жалуются на возникающие с ним серьезные проблемы.

В частности, здесь часто возникают проблемы с электрической системой, включая электронику и датчики. Могут возникать неисправности электроусилителя руля, системы ABS или других электронных компонентов. Выносная система пневматической подвески, часто устанавливаемая на Discovery, имеет склонность к утечкам или потере давления.

Эксперты не рекомендуют покупать эти три модели авто. Однако, если вы уже являетесь владельцами вышеуказанных машин, то вам нужно еще более тщательно обслуживать свое ТС и ухаживать за ним.

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