Постійно ламаються: названо 3 найгірші моделі вживаних авто

Краще утриматись від купівлі цих авто

Як перевірити, чи надійний автомобіль, який ви пригледіли для себе? Найшвидший та найдоступніший метод — опитати власників цих моделей.

Так і зробили експерти з видання Whatcar та страхової компанії MotorEasy. Вони проаналізували скарги власників та кількість випадків ремонтів автомобілів і визначили три найгірших із них.

Дослідження проводили з грудня минулого року до кінця червня поточного року. Опитали власників 178 моделей автомобілів сумарною кількістю майже 22 тисячі штук.

Peugeot 3008 (2009—2016 р.в.)

Peugeot 3008 — це компактний кросовер французького виробника Peugeot, який представили у 2008 році і випускали до 2016 року. Основний акцент в цьому автомобілі робиться на поєднанні комфорту, практичності та стильного дизайну.

Та близько 61% власників цих авто скаржились на проблеми з коробкою передач, зчепленням, підвіскою, а також на інші несправності. Експерти також визнали, що 1,6-літровий бензиновий двигун та 1,6-літровий дизель є ненадійними та спроєктованими з помилками.

Skoda Octavia (2004—2013 р.в.), дизельна версія

Skoda Octavia з дизельним мотором, випущена у період з 2004 по 2013 рік, є популярним автомобілем, але з ним часто виникають серйозні проблеми. Зокрема, у деяких випадках виникали проблеми з турбіною — пошкодження лопаток та витік мастила. Проблеми з електрикою, такі як несправні датчики, відмова системи запуску чи з електронікою двигуна, тут не рідкість.

Деякі власники скаржаться на проблеми з дизельним фільтром твердих часток (DPF), такими як засмічення або несправність. Це може вимагати частого обслуговування або навіть заміни фільтра.

Land Rover Discovery (2004—2017 р.в.)

Land Rover Discovery третього покоління (2004–2017 р.в.) — це розкішний та потужний позашляховик, але 43% його власників скаржаться на серйозні проблеми, що з ним виникають.

Зокрема, тут часто стаються проблеми з електричною системою, включаючи електроніку та датчики. Можуть виникати несправності електропідсилювача керма, системи ABS, або інших електронних компонентів. Виносна система пневматичної підвіски, яка часто встановлюється на Discovery, має схильність до витоків або втрати тиску.

Експерти не радять купувати ці три моделі авто. Проте, якщо ви вже є власниками вище вказаних машин, то вам потрібно ще ретельніше обслуговувати свій ТЗ та доглядати за ним.

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