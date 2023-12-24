Самые ожидаемые премьеры: названы лучшие авто, которые выйдут в 2024 году

Они уже готовы ворваться на украинские дороги

В этом году на дорогах появилось много отличных автомобилей, но в 2024 году их выйдет еще больше. В следующем году автопроизводители продолжат выпускать свои товары еще более быстрыми темпами.

Новые автомобили, которые выйдут в свет в 2024-м, будут еще быстрее, стильнее, с большими запасами хода, меньшим использованием топлива и т.д. Эксперты Аutoexpress опубликовали самые ожидаемые автомобили в следующем году. Телеграф адаптировал этот рейтинг под украинские реалии.

Audi A6 e-tron

Audi двигается вперед на рынке электрокаров. Ассортимент автомобилей с электрическими трансмиссиями еще больше расширится в 2024 году, когда на свет появится седан A6 e-tron. Его строят на той же платформе, что и Q6 e-tron разработанной вместе с компанией Porsche.

Он будет иметь двухмоторную трансмиссию и полный привод и будет получать энергию от аккумулятора емкостью 100 кВт·ч. Это обеспечит автомобилю запас хода около 640 км.

BMW M5 Touring

BMW M5 Touring третий раз в истории выпустят в кузове универсал. Последний раз М5 выпускали в 2010 году, со знаменитым 5-литровым атмосферным двигателем V10. Вместе с седаном, этот универсал получит гибридную установку, подобную той, которая установлена во внедорожнике BMW XM.

Этот автомобиль будет иметь 4,4-литровый V8 двигатель с двойным турбонаддувом, а также электродвигатель. Это будет обеспечивать полный привод и суммарную мощность в 644 лошадиных силах.

BMW X2

BMW X2 нового поколения будет больше по размеру, будет иметь больше внутреннего пространства и новую информационно-развлекательную систему собственного производства. Выпустят авто в двух версиях — с трехцилиндровым бензиновым двигателем с электроустановкой мощностью 168 "лошадей" и 2-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и мощностью 296 лошадиных сил.

Также будет полностью электрическая версия iX2 с двумя двигателями и системой полного привода. Мощность этой версии составит 309 лошадиных сил.

Citroen e-C3

Citroen e-C3 позиционируют как городской электрокар, который должен стать массовым, ведь он должен стоить менее 28 тысяч долларов. e-C3 получит литий-ферофосфатный аккумулятор емкостью 44 кВтч. Это позволит электрокару проезжать без подзарядки 481 км. Будет еще более дешевый вариант с меньшим аккумулятором.

Для тех, кто не готов пока переходить на электричество, предложат бензиновые версии С3. Также модель получит самые современные функции, в частности 10-дюймовый сенсорный экран, подушки безопасности и климат-контроль.

Dacia Duster

Dacia Duster уже несколько лет является одним из самых популярных автомобилей покупателей. В 2024 году появится модель третьего поколения, которую выпустят в формате маленького внедорожника с классным дизайном и качественным интерьером. Он оснащен обновленной информационно развлекательной системой и 10,1-дюймовым сенсорным экраном.

Duster построят на той же платформе, что и предшественник. Это позволит снизить шум от дороги и вибрацию. Оснащен автомобиль тем же 1,6-литровым четырехлиндровым двигателем и электродвигателем на 138 лошадиных сил.

Будет еще более дешевый вариант с 1,2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 128 л.с. Он также гибридный – со стартер-генератором. Обе версии будут дешевыми.

Ранее "Телеграф" сообщал о 2 лучших моделях Hyundai/Kia. Им не страшны экстремально большие пробеги.