Найочікуваніші прем’єри: названо кращі авто, які вийдуть у 2024 році

Вони вже готові увірватися на українські дороги

Цього року на дорогах з’явилося багато чудових автомобілів, але у 2024 році їх вийде ще більше. Наступного року автовиробники продовжать випускати свої товари ще швидшими темпами.

Нові автомобілі, які вийдуть у світ у 2024-му, будуть ще швидшими, стильнішими, з більшими запасами ходу, меншим використання палива тощо. Експерти Аutoexpress опублікували найочікуваніші автомобілі наступного року. "Телеграф" адаптував цей рейтинг під українські реалії.

Audi A6 e-tron

Audi рухається вперед на ринку електрокарів. Асортимент авто з електричними трансмісіями ще більше розшириться у 2024 році, коли на світ з’явиться седан A6 e-tron. Його будують на тій же платформі, що і Q6 e-tron, розробленій разом з компанією Porsche. Він буде мати двомоторну трансмісію та повний привід і отримуватиме енергію від акумуляторної батареї ємністю 100 кВт·год. Це забезпечить автомобілю запас ходу близько 640 км.

BMW M5 Touring

BMW M5 Touring втретє в історії випустять у кузові універсал. Востаннє М5 випускали у 2010 році, зі знаменитим 5-літровим атмосферним двигуном V10. Разом з седаном, цей універсал отримає гібридну установку, подібну на ту, яка встановлена у позашляховику BMW XM.

Цей автомобіль матиме 4,4-літровий двигун V8 з подвійним турбонаддувом, а також електродвигун. Це забезпечуватиме повний привід та сумарну потужність у 644 кінські сили.

BMW X2

BMW X2 нового покоління буде більшим за розміром, матиме більше внутрішнього простору та найновішу інформаційно-розважальну систему власного виробництва. Випустять авто у двох версіях — з трициліндровим бензиновим двигуном з електроустановкою потужністю 168 "коней" та 2-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном з турбонаддувом і потужністю 296 кінських сил.

Також буде повністю електрична версія iX2 з двома двигунами та системою повного приводу. Потужність цієї версії складатиме 309 кінських сил.

Citroen e-C3

Citroen e-C3 позиціонують як міський електрокар, який має стати масовим, адже він має коштувати менш як 28 тисяч доларів. e-C3 отримає літій-ферофосфатний акумулятор ємністю 44 кВт·год. Це дозволить електрокару проїжджати 481 км без підзарядки. Буде ще дешевший варіант з меншим акумулятором.

Для тих, хто не готовий поки що переходити на електрику, запропонують бензинові версії С3. Також модель отримає найсучасніші функції, зокрема, 10-дюймовий сенсорний екран, подушки безпеки і клімат-контроль.

Dacia Duster

Dacia Duster уже декілька років є одним з найпопулярніших автомобілів у покупців. У 2024-му з’явиться модель третього покоління, яку випустять у форматі маленького позашляховика з класним дизайном та якісним інтер’єром. Він оснащений оновленою інформаційно-розважальною системою та 10,1-дюймовим сенсорним екраном.

Duster побудують на тій же платформі, що і попередник. Це дозволить зменшити шум від дороги та вібрацію. Оснащений автомобіль тим же 1,6-літровим чотириліндровим двигуном та електродвигуном на 138 кінських сил.

Буде ще дешевший варіант з 1,2-літровим бензиновим двигуном з турбонаддувом потужністю 128 к.с. Він також гібридний — зі стартер-генератором. Обидві версії будуть дешевими.

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