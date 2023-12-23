Їм не страшні екстремально великі пробіги: названо дві найнадійніші моделі Hyundai/Kia

Ці авто можна спокійно купувати, адже вони прослужать багато років

Великий пробіг – це не тільки випробування стійкості автомобіля, а й візитівка його надійності. Серед численних представників автопрому є дві моделі, які вразили своєю стійкістю на екстремально великих пробігах.

Вони оснащені 1,4 та 1,6 л двигунами G4FA/G4FC з потужністю 107 та 123 "коней" відповідно. Якщо за ними належно доглядати, ресурс авто з такими двигунами досягає 500 000 км.

Kia Rio та Hyundai Solaris — найнадійніші моделі корейського автопрому

Обидві вони належать до південнокорейського автогіганта Hyundai/Kia. Це Kia Rio та Hyundai Elantra.

Знаменита своєю практичністю та економічністю, Kia Rio завоювала серця власників авто не лише естетичним зовнішнім виглядом, але й надійністю. Модель виготовляється за сучасними технологіями, що робить її стійкою до зносу та довговічною. Невибагливий двигун та ефективна система пального споживання забезпечують хороші показники пробігу, без шкоди для продуктивності.

Hyundai Elantra також здатна проїхати сотні тисяч кілометрів. Експлуатаційний ресурс моделі дуже високий, тому можете бути впевнені, що авто прослужить багато років.

Обидві моделі мають не тільки надійний двигун та ефективну систему споживання палива, але і вдало спроєктований кузов, що підвищує їхню аеродинаміку та зменшує опір вітру. Це надає високих показників швидкості при зменшенні споживання пального.

Для водіїв, які прагнуть подолати тисячі кілометрів без турбот та стресів, обираючи автомобіль, слід звертати увагу на такі ключові аспекти, як система охолодження двигуна, ефективність гальм, а також якість підвіски. В обох моделях вони на високому рівні, що гарантує надійність та комфорт у будь-яких умовах.

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