Им не страшны экстремально большие пробеги: названы две самые надежные модели Hyundai/Kia

Эти авто можно спокойно покупать, ведь они прослужат много лет

Большой пробег – это не только испытание стойкости автомобиля, но и визитка его надежности. Среди многочисленных представителей автопрома две модели, которые поразили своей устойчивостью на экстремально больших пробегах.

Они оснащены 1,4 и 1,6 л двигателями G4FA/G4FC с мощностью 107 и 123 "лошадей" соответственно. Если за ними надлежаще ухаживать, ресурс авто с такими двигателями достигает 500 000 км.

Kia Rio и Hyundai Solaris – самые надежные модели корейского автопрома

Обе они принадлежат к южнокорейскому автогиганту Hyundai/Kia. Это Kia Rio и Hyundai Elantra.

Знаменитая своей практичностью и экономичностью, Kia Rio завоевала сердца владельцев авто не только эстетическим внешним видом, но и надежностью. Модель производится по современным технологиям, что делает ее устойчивой к износу и долговечной. Неприхотливый двигатель и эффективная система топлива потребляют хорошие показатели пробега, без ущерба для производительности.

Hyundai Elantra тоже способна проехать сотни тысяч километров. Эксплуатационный ресурс модели очень высок, поэтому можете быть уверены, что автомобиль прослужит много лет.

Обе модели обладают не только надежным двигателем и эффективной системой потребления топлива, но и удачно спроектированным кузовом, что повышает их аэродинамику и уменьшает сопротивление ветру. Это придает высокие показатели скорости при уменьшении потребления горючего.

Для водителей, стремящихся преодолеть тысячи километров без забот и стрессов, выбирая автомобиль, следует обращать внимание на такие ключевые аспекты, как система охлаждения двигателя, эффективность тормозов, а также качество подвески. В обеих моделях они находятся на высоком уровне, что гарантирует надежность и комфорт в любых условиях.

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