Huawei випустила флагманський кросовер з 9 дисплеями в салоні: чим ще дивує авто

Huawei Aito M9 — новий флагманський позашляховик з чудовими характеристиками

Huawei випустила на ринок свій новий інноваційний продукт — великий сімейний кросовер. Його випустять у 2 версіях — чисто електричній та з гібридною силовою установкою.

Модель належить до преміум-категорії авто. Ціни на неї стартують від 65 і досягають майже 80 тисяч доларів, пише CarNewsChina.

Чим унікальна модель Aito M9

Aito M9 буде дуже потужним, до 530 "коней" під капотом. Щодо дизайну, то кросовер є повнорозмірним, має стриманий дизайн з дещо подовженим капотом, ліхтарі оформлені у краплеподібній формі.

Довжина кросовера складає 5 м 23 см, ширина — майже 2 метри, висота — 1 м 80 см, колісна база — 3 м 11 см.

У салоні є аж 9 дисплеїв. З них три на передній панелі, є проєкція на лобове скло і екрани у задній частині авто, які призначені для пасажирів.

Оздоблення преміальне — з дерев’яними та шкіряними вставками. Є 6-місна та 7-місна версії. Скоро на ринок також вийдуть компактні кросовери для 4 та 5 пасажирів.

А що під капотом?

Як уже згадувалось, є 2 версії цього авто — електрична, на 530 "коней" та батареєю на 97 кВт-год. Запас ходу складає 630 кілометрів.

Гібридна версія буде не також потужною — 496 кінських сил. Тут разом з електромотором буде бензиновий двигун об’ємом у 1,5 літра. Він працюватиме як генератор. Завдяки такій установці автомобіль може проїхати 225 або 275 кілометрів на чистій електриці, плюс є великий запас ходу на бензині.

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