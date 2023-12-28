Водії назвали топ-5 кращих позашляховиків на українському ринку

А ще — всі ці позашляховики недорогі

На українському автомобільному ринку позашляховики завжди були у центрі уваги. За результатами опитування серед власників, виявилось, що в п'ятірку лідерів увійшли автомобілі, які вражають своїми характеристиками та властивостями.

Отож, розгляньмо їх докладніше та дізнаємося, чому саме ці моделі подобаються українцями. "Телеграф" зібрав топ-5 моделей авто, які отримали найкращі відгуки українських власників на сайті Auto.ria.

Jeep Renegade 2015-2018 — рейтинг 4,6

Дизайн кузова, динаміка, дорожній просвіт, керованість та доступна ціна — ось, що робить Jeep Renegade таким привабливим. Відмінно показав себе у переважно міських умовах, вражаючи не лише стильним зовнішнім виглядом, але й високою функціональністю.

Звідси й висока оцінка у власників. Зазначимо лише, що об'єм багажника може стати невеликим недоліком для тих, хто шукає великий простір.

Mitsubishi Outlander 2008 — рейтинг 4,3

Модель, яка вже давно завоювала визнання власників, — це Mitsubishi Outlander 2008 року випуску. Висока керованість, просторий салон та динаміка роблять його перспективним вибором для сімейного користування. Звісно, є певні мінуси, такі як якість матеріалів та шумоізоляція, але загальна оцінка залишається на рівні 4,3.

Chevrolet Captiva — рейтинг 4,3

Chevrolet Captiva, здобувши загальний рейтинг 4,3, привертає увагу своєю просторістю салону, високою якістю збірки та стильним дизайном кузова. Водії оцінюють його як відмінний вибір для повсякденного використання, хоча є невеликі зауваження щодо якості матеріалів і шумоізоляції.

Acura MDX — рейтинг 4,5

Acura MDX вражає не лише своєю елегантністю, але й високою функціональністю. Загалом, авто здобуло рейтинг 4,5 завдяки просторому салону, високій якості збірки та ефективній динаміці. Знову ж таки, деякі власники вказують на зауваження щодо якості матеріалів і витрат палива.

Jeep Patriot 2013-2016 — рейтинг 4,5

Jeep Patriot 2013-2016 років випуску завоював особливе місце в серцях українських водіїв. З високою керованістю та дорожнім просвітом, Jeep Patriot 2013-2016 років стає першочерговим вибором для тих, хто цінує динаміку та економічність. Високий рейтинг 4,5 підкреслює його популярність серед власників.

Не важливо, чи цінуєте ви практичність та економність, чи потужність двигуна або ж велику кількість простору у салоні — на ринку представлено автомобілі, які можуть задовольнити різноманітні вимоги.

Нехай це буде стильний Jeep Renegade, надійний Mitsubishi Outlander, комфортний Chevrolet Captiva, елегантний Acura MDX або динамічний Jeep Patriot — кожен з цих позашляховиків має свої переваги та недоліки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Huawei випустила флагманський кросовер з 9 дисплеями в салоні. Він буде електричним та гібридним.