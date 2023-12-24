Как понять, скрученный ли пробег в авто до 5 лет: названы 2 способа

К тому же это очень легко

Недобросовестные продавцы прибегают к разным хитрым способам, чтобы скрыть реальные цифры на одометре автомобиля. И это касается не только подержанных автомобилей, но и относительно новых – в возрасте до 5 лет.

Существует много способов, как узнать, скрученный ли пробег авто — по состоянию салона, кузова. Но это очень легко маскируется, говорит автор ролика Автошоу у Василия.

1 способ

По мнению автора видео, первый способ узнать, настоящий ли пробег в автомобиле — это книга гарантийного обслуживания, или сервисная книжка. Автомобили до 5 лет время от времени проходят гарантийное обслуживание, и именно в этом документе указан километраж.

Проверяя сервисную книгу, смотрите, чтобы пробег авто всегда совпадал. Также можно обратиться в сервисный центр производителя этого автомобиля. По номеру шасси вы сможете узнать, когда последний раз проходил ТО, и какой тогда был пробег.

2 способ

Еще один способ, подходящий только для авто до 5 лет – проверка шин. Шины у такого автомобиля, как правило, еще не меняют, и на них будет указана дата выпуска. Если автомобиль 2017 года выпуска условно, шины должны быть немного постарше, например, 2016 года выпуска. Ведь когда машину ставят на конвейер, колеса уже хранятся на складе. Если у автомобиля есть, например, 33 тысячи пробега, а шины совсем новые, и еще нет сервисной книги, это настораживает.

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