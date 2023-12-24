В Украине продают полностью разбитый спорткар Porsche за сумасшедшие деньги: в сети бурно обсуждают

Соцсети просто разорвало….

Какие только автомобили не продают в Интернете! Эксклюзивные, старинные, роскошные и…. полностью разбитые.

В Украине выставили на продажу разбитый спорткар Porsche с 2007 года. Пробег автомобиля составляет 51 тысячу км. Об этом сообщается на инстаграм-странице autobazar_ua1.

Что известно об этом Porsche 997

Самое интересное в этом объявлении то, что спорткар продают за 17 400 долларов! Автомобиль выглядит так, будто на него упало что-то тяжелое.

Что касается модели, то Porsche 997 GT3 – это высокопроизводительная версия автомобиля Porsche 911, входящая в линейку моделей GT3. Porsche 997 GT3 выпущен в 2006 году и является частью пятого поколения моделей 911 (997-й серии).

Porsche 997 GT3 оснащен мощным 3.6-литровым двигателем с высоким крутящим моментом. Это позволяет автомобилю достигать 400 лошадиных сил мощности. Автомобиль оснащен шестиступенчатой механической коробкой передач.

Что касается реакции соцсетей, то все пользователи Сети отреагировали одинаково и ожидаемо — такая цена слишком велика для разбитого Porsche 997. Предлагаем ознакомиться с самыми смешными комментариями.

Как сообщал "Телеграф" ранее, названы топ-4 дешевые модели, которые смотрятся как элитные авто. Дизайн этих автомобилей частично или почти полностью скопирован из дорогих моделей.