В Україні продають вщент розбитий спорткар Porsche за шалені гроші: у мережі жваво обговорюють

Соцмережі просто розірвало….

Які тільки автомобілі не продають в Інтернеті! Ексклюзивні, старовинні, розкішні і …. вщент розбиті.

В Україні виставили на продаж розтрощений спорткар Porsche з 2007 року. Пробіг автомобіля складає 51 тисячу. Про це повідомляється на інстаграм-сторінці autobazar_ua1.

Що відомо про цей Porsche 997

Найцікавіше в цьому оголошенні те, що спорткар продають за 17 400 доларів! Автомобіль виглядає так, ніби на нього зверху впало щось важке.

Щодо моделі, то Porsche 997 GT3 — це високопродуктивна версія автомобіля Porsche 911, що входить до лінійки моделей GT3. Porsche 997 GT3 випущений в 2006 році і є частиною п'ятого покоління моделей 911 (997-ї серії).

Porsche 997 GT3 оснащений потужним 3.6-літровим двигуном з високим крутним моментом. Це дозволяє автомобілю досягати 400 кінських сил потужності. Автомобіль оснащено шестиступеневою механічною коробкою передач.

Щодо реакції соцмереж, то усі користувачі Мережі відреагували однаково та очікувано — така ціна завелика для вщент розбитого Porsche 997. Пропонуємо ознайомитися з найсмішнішими коментарями.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, названо топ-4 дешеві моделі, які виглядають як елітні авто. Дизайн цих автомобілів частково або майже повністю скопійовано з дорогих моделей.