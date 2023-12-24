Як зрозуміти, чи скручений пробіг в авто до 5 років: названо 2 способи

До того ж це дуже легко

Недобросовісні продавці вдаються до різних хитрих способів, щоб приховати реальні цифри на одометрі автомобіля. І це стосується не лише старих автомобілів, але й відносно нових — віком до 5 років.

Існує багато способів, як дізнатися, чи скручений пробіг авто — за станом салону, кузова. Але це все дуже легко маскується, каже автор ролика Автошоу у Василя.

1 спосіб

На думку автора відео, перший спосіб дізнатися, чи справжній пробіг в автомобілі — це книжка гарантійного обслуговування, або сервісна книжка. Автомобілі до 5 років час від часу проходять гарантійне обслуговування, і саме в цьому документі вказано кілометраж.

Перевіряючи сервісну книжку, пильнуйте, щоб пробіг авто завжди збігався. Також можна звернутись до сервісного центру виробника цього автомобіля. За номером шасі ви зможете дізнатись, коли останній раз він проходив ТО, і який тоді був пробіг.

2 спосіб

Ще один спосіб, який підходить лиш для авто до 5 років — перевірка шин. Шини в такого автомобіля, як правило, ще не змінюють, і на них буде вказана дата випуску. Якщо автомобіль 2017 року випуску умовно, шини мають бути трішки старішими, наприклад, 2016 року випуску. Адже коли машину ставлять на конвеєр, колеса для неї уже зберігаються на складі. Якщо автомобіль має, наприклад, 33 тисячі пробігу, а шини зовсім нові, і ще й нема сервісної книжки, це насторожує.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні продають вщент розбитий спорткар Porsche за шалені гроші. У мережі жваво обговорюють це.