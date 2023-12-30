Машина начала "жрать" много бензина? Проверьте эти 5 распространенных причин

Украинцам рассказали, что нужно проверить, если машина начала "есть" много топлива

Кто не хочет, чтобы его автомобиль был более экономным в потреблении топлива? Когда затраты на заправку начинают стремительно расти, это становится проблемой.

Рассмотрим несколько возможных причин, почему ваше транспортное средство внезапно (или не очень) начало потреблять больше топлива, чем обычно. Есть 5 наиболее распространенных причин возникновения этой проблемы.

Загрязненная система подачи горючего и засоренный катализатор: +25%

Одной из наиболее распространенных причин увеличения расхода топлива является загрязнение системы подачи топлива и засор катализатора. Особенно часто это происходит, если ваш автомобиль уже некоторое время не проходил обслуживание. Поэтому не стоит пренебрегать посещением станции технического обслуживания хотя бы раз в год.

Спущенные колеса: +3%

Может показаться странным, но степень накачки колес влияет на расход топлива. Спущенные колеса увеличивают сопротивление на дороге, что может привести к дополнительным расходам топлива. Поэтому всегда проверяйте давление в колесах.

Не отрегулирован развал-схождение

Неидеальный развал-схождение может приводить к неравномерному износу шин и увеличению сопротивления на дороге. Это приводит к дополнительным расходам топлива. Регулярная проверка и соответствующий ремонт могут сэкономить бюджет на топливе.

Загрязненный фильтр воздуха

Загрязненный фильтр воздуха не только уменьшает производительность двигателя, но и увеличивает расход топлива. Чистый фильтр позволяет двигателю легче работать и использовать топливо.

Перегрузка автомобиля грузом

Когда вы перегружаете свой автомобиль, двигатель работает тяжелее, что может увеличить расход топлива. Попытайтесь держать в багажнике только необходимое и регулярно выбрасывайте лишние вещи.

Итак, если вы заметили, что ваш автомобиль становится настоящим пожирателем горючего, непременно проверьте эти причины. Помните, правильный уход за автомобилем не только обеспечит его продолжительным и беспроблемным функционированием, но и сэкономит деньги.

Как ранее сообщал Телеграф, есть несколько простых методов, как обновить внешний вид старого авто за копейки. Для этого не нужно много денег, главное – ваше желание.