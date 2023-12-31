Олдскульные авто из фильма "Один дома": на чем ездили герои известнейшего рождественского фильма (фото)

Рассказываем, какие автомобили появляются в фильмах "Один дома"

В предвкушении Нового года мы не могли обойти боком один из самых ярких фильмов, которые ассоциируются у всех с зимними праздниками. Это комедия "Один дома". "Телеграф" решил подробно рассказать именно об автомобилях, которые встречаются в первой и второй части этих фильмов.

Как известно, семья МакКалистеров была богатой — они жили в роскошном доме, расположенном в одном из самых дорогих районов США. Автомобили у них тоже были не обычные.

Buick

В первой серии фильмов Кевин, оставшись сам дома, решил проверить, действительно ли его семья просто исчезла, или они все же уехали в аэропорт. Он заглянул в гараж, где были припаркованы 2 автомобиля Buick. В 90-е такие могла позволить себе далеко не каждая семья.

Среди них особенно выделяется Buick Electra Estate Wagon. Это автомобиль 1986 года выпуска с 5,7-литровым двигателем и 4-ступенчатой механикой.

Buick Electra Estate Wagon 1986 года выпуска является одним из представителей линейки уникальных универсалов (station wagons) от Buick, которая производилась в период с 1977 по 1989 год. Это был роскошный и комфортный автомобиль, который получил свое признание благодаря просторному кузову и изысканным деталям.

Модель имела классический дизайн с просторным багажником, который был идеальным для семейных поездок или перевозки большого количества груза. Благодаря своим размерам этот универсал был одним из самых лучших автомобилей того времени. А качественные материалы, такие как натуральное дерево и кожа, создавали ощущение роскоши.

Относительно стоимости Buick Electra Estate Wagon 1986 года в США, то это зависело от конкретной комплектации и дополнительных опций. В среднем цены колебались в пределах от примерно $14,000 до $20,000 того времени. И это были очень большие деньги по тем временам.

Checker Taxicab

В фильме "Один дома-2" Кевин путешествует по Нью-Йорку на такси. В кадре видна культовая модель того времени Checker Taxicab, также известная как Checker Marathon. Этот автомобиль имел характерный внешний вид и классические формы 50-х годов.

Checker Marathon обладал характерным кузовом с прямоугольной формой, большими фендерами и фарами. Этот автомобиль был разработан специально для использования в такси и его дизайн позволял максимально использовать внутренний объем для пассажиров и багажа.

В результате изменений в автомобильной индустрии и требований к топливу, Checker Motors Corporation прекратила производство в 1982 году, и это привело к концу эры Checker Taxicab. Однако его образ и надежность остаются в памяти как часть американской транспортной культуры.

Lincoln Town Car Stretched Limousine

Lincoln Town Car Stretched Limousine 1990 года – это расширенная версия популярного лимузина Lincoln Town Car, выпускавшегося американским автопроизводителем Lincoln. Этот автомобиль входит в линейку Town Car, которая определялась как комфортная и представительская модель.

Lincoln Town Car Stretched Limousine имел элегантный и классический дизайн, характерный для того времени. Обычно эти лимузины производились на основе стандартного Lincoln Town Car, но с удлиненным кузовом, чтобы обеспечить большее место для пассажиров в задней части.

В большом салоне были удобные сиденья, раскладные столики, аудио- и видеосистема, а также другие предметы роскоши для удовлетворения пассажиров. Кстати, в Украине и сейчас есть несколько таких автомобилей. Обычно они используются для обслуживания свадеб и других торжеств.

Dodge Ram Van

"Мокрые" бандиты из "Один дома" передвигались на фургоне Dodge Ram Van. У него был характерный дизайн для своего времени, с высокой крышей и вместительным багажным отсеком, в который преступники складывали награбленное.

Ранее "Телеграф" рассказывал о праздничном грузовике Coca-Cola, который стал культовым благодаря рекламе "Праздник приближается, праздник приближается". Чтобы разработать эту рекламу, компания подписала контракт с одним из лучших рекламных агентств прошлого века – WB Doner. А сам грузовик стал популярным совершенно случайно.