Олдскульні авто з фільму "Сам удома": на чому їздили герої найвідомішого різдвяного фільму (фото)

Розповідаємо, які автомобілі з'являються у фільмах "Сам удома"

У передчутті Нового року ми не могли обійти боком один з найяскравіших фільмів, які асоціюються у всіх з зимовими святами. Це комедія "Сам удома". "Телеграф" вирішив розповісти детально саме про автомобілі, які зустрічаються у першій та другій частині цих фільмів.

Як відомо, родина МакКалістерів була заможною — вони жили в розкішному будинку, розташованому в одному з найдорожчих районів США. Автомобілі у них теж були не звичайні, навіть на той час.

Buick

У першій серії фільмів Кевін, залишившись сам удома, вирішив перевірити, чи дійсно його сім’я просто зникла, чи вони все ж поїхали в аеропорт. Він заглянув у гараж, де були припарковані 2 автомобілі Buick. У 90-ті такі могла дозволити собі далеко не кожна сім’я.

З-поміж них особливо виділяється Buick Electra Estate Wagon. Це автомобіль 1986 року випуску з 5,7-літровим двигуном та 4-ступеневою механікою.

Buick Electra Estate Wagon 1986 року випуску є однією з представників лінійки унікальних універсалів (station wagons) від Buick, яка виготовлялася в період з 1977 по 1989 рік. Це було розкішне і комфортне авто, яке набуло свого визнання завдяки просторому кузову та вишуканим деталям.

Модель мала класичний дизайн з просторим багажником, який був ідеальним для сімейних подорожей або перевезення великої кількості вантажу. Завдяки своїм розмірам цей універсал був одним із найкращих автомобілів того часу. А високоякісні матеріали, такі як натуральне дерево та шкіра, створювали відчуття розкоші.

Щодо вартості Buick Electra Estate Wagon 1986 року в США, це залежало від конкретної комплектації та додаткових опцій. У середньому ціни коливалися в межах від приблизно $14,000 до $20,000 на той час. І це були дуже великі гроші на ті часи.

Checker Taxicab

У фільмі "Сам удома-2" Кевін подорожує Нью-Йорком на таксі. У кадрі видно культову модель того часу Checker Taxicab, також відому як Checker Marathon. Цей автомобіль мав характерний зовнішній вигляд та класичні форми 50-х років.

Checker Marathon мав характерний кузов з прямокутною формою, великими фендерами та фарами. Цей автомобіль був розроблений спеціально для використання в таксі, і його дизайн дозволяв максимально використовувати внутрішній об'єм для пасажирів і багажу.

Унаслідок змін в автомобільній індустрії та вимог до палива, Checker Motors Corporation припинила виробництво в 1982 році, і це призвело до кінця ери Checker Taxicab. Однак його образ і надійність залишаються в пам'яті як частина американської транспортної культури.

Lincoln Town Car Stretched Limousine

Lincoln Town Car Stretched Limousine 1990 року — це розширена версія популярного лімузина Lincoln Town Car, який випускався американським автовиробником Lincoln. Цей автомобіль входить в лінійку Town Car, яка визначалася як комфортабельна і представницька модель.

Lincoln Town Car Stretched Limousine мав елегантний і класичний дизайн, характерний для того часу. Зазвичай ці лімузини вироблялися на основі стандартного Lincoln Town Car, але з подовженим кузовом, щоб забезпечити більше місця для пасажирів у задній частині.

У великому салоні були зручні сидіння, розкладні столики, аудіо- та відеосистемами, а також іншими предметами розкоші для задоволення пасажирів. До речі, в Україні і зараз є кілька таких автомобілів. Зазвичай вони використовуються для обслуговування весіль та інших урочистих подій.

Dodge Ram Van

"Мокрі" бандити з "Сам удома" пересувалися на фургоні Dodge Ram Van. Він мав характерний дизайн для свого часу, з високим дахом і містким багажним відсіком, у який злочинці складали награбоване.

Раніше "Телеграф" розповідав про святкову вантажівку Coca-Cola, яка стала культовою завдяки рекламі "Свято наближається, свято наближається". Щоб розробити цю рекламу, компанія підписала контракт з однією з найкращих рекламних агенцій минулого століття — W.B. Doner. А сама вантажівка стала популярною зовсім випадково.