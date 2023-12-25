"Свято наближається": що відомо про легендарну різдвяну вантажівку з реклами Coca-Cola

Мало хто знав про ці факти

Уже понад 100 років компанія Coca-Cola створює різдвяну магію своєю рекламою. Вона стала неодмінним атрибутом Різдва практично у всьому світі.

Головним символом відомого рекламного ролика є червона вантажівка, яка, їдучи дорогами, пронизує усе навколо святковою атмосферою. Розповідаємо про історію її виникнення та особливості.

Щоб розробити рекламу, Coca-Cola підписала контракт з одним з найкращих рекламних агентств минулого століття — W.B. Doner. Можливо, назва більшості з людей не відома, але це фірма, яка і зараз створює спецефекти для майже усіх найвідоміших голлівудських фільмів.

Як створювалась реклама

Перед рекламниками зовсім не ставили завдання створити різдвяний ролик, а лише прорекламувати смачний напій. Та вони замахнулись на святе — різдвяно-новорічні свята. І це справді допомогло. У 1995 році, коли вийшов ролик, рекламники ненароком створили ще один символ цих свят.

І зараз у більшості країн світу останні 30 років жодне Різдво не обходиться без реклами "Свято наближається", з караваном яскравих червоних вантажівок. Кажуть, що на кожній із них було по 30 тисяч лампочок, і насправді вони були ще яскравішими, ніж у відео.

Насправді у рекламі брало участь лише три вантажівки, кожна з яких має по 18 коліс. У ролику їх "розмножили" за допомогою спецефектів.

Що відомо про цю модель вантажівки

У рекламі транспортними засобами, що перевозять "дух Різдва", виступили вантажівки Freightliner. Це продукт легендарного бренду Daimler Trucks North America, який у 1990-х випускав різноманітні моделі вантажних авто.

Одна з іконічних для того часу була FLD (Freightliner Long Distance) з довгою базою. Вона мала характерний американський дизайн для дальніх перевезень, з великою кабіною, спальними місцями. На вигляд вона була масивною та потужною. Обладнували такі вантажівки різними типами двигунів — бензиновими та дизельними.

Лише у 2001 році ці червоні яскраві машини ожили, переставши бути просто рекламою. Саме тоді вони відправились у свій перший тур.

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