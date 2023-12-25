"Праздник к нам приходит": что известно о легендарном рождественском грузовике из рекламы Coca-Cola

Мало кто знал об этих фактах

Уже более ста лет компания Coca-Cola создает рождественскую магию своей рекламой. Она стала непременным атрибутом Рождества практически во всем мире.

Главным символом известного рекламного ролика является красный грузовик, который, проезжая по дорогам, пронизывает все вокруг праздничной атмосферой. Рассказываем об истории его возникновения и особенностях.

Чтобы разработать рекламу, Coca-Cola подписала контракт с одним из лучших рекламных агентств прошлого века – WB Doner. Возможно, название большинству людей не известно, но это фирма, которая и сейчас создает спецэффекты для почти всех самых известных голливудских фильмов.

Как создавалась реклама

Перед рекламщиками совсем не ставили задачу создать рождественский ролик, а лишь прорекламировать вкусный напиток. Но они замахнулись на праздник – рождественско-новогодние праздники. И это действительно помогло. В 1995 году, когда вышел ролик, рекламщики нечаянно создали еще один символ этих праздников.

И сейчас в большинстве стран мира последние 30 лет ни одно Рождество не обходится без рекламы "Праздник приближается" с караваном ярких красных грузовиков. Говорят, что на каждой из них было по 30 тысяч лампочек, и на самом деле они были ярче, чем в видео.

На самом деле в рекламе участвовало только три грузовика, каждый из которых имеет по 18 колес. В ролике их "размножили" с помощью спецэффектов.

Что известно об этой модели грузовика

В рекламе транспортными средствами, перевозящими "дух Рождества", выступили грузовики Freightliner. Это продукт легендарного бренда Daimler Trucks North America, который в 1990-х выпускал различные модели грузовых автомобилей.

Одним из иконичных для того времени был FLD (Freightliner Long Distance) с длинной базой. Он имел характерный американский дизайн для дальних перевозок с большой кабиной, спальными местами. С виду он был массивной и мощной. Оборудовали такие грузовики разными типами двигателей – бензиновыми и дизельными.

Лишь в 2001 году эти красные яркие машины ожили, перестав быть просто рекламой. В это время они отправились в свой первый тур.

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