Знаменитий позашляховик від Mercedes перетворили на кабріолет (фото)

Mercedes-Benz ніколи не виготовляв AMG у кузові кабріолет. Схоже, німецький автомобільний бренд не хотів "познущатися" зі знаменитого "Гелендвагена".

То ж це зробив спеціалізований тюнер у Німеччині Refined Marques. Він вирішив, що на ринку виникла прогалина, і її потрібно заповнити кабріолетом саме G-класу AMG. Про це повідомляє Motor1.

Mercedes-AMG G63 Cabriolet Refined Marques — що відомо про авто

Mercedes-AMG G63 Cabriolet Refined Marques — це кабріолет-версія знаменитого "Гелендвагена", побудована на базі відомого позашляховика і укомплектована двигуном V8 із подвійним турбонаддувом потужністю 577 к.с. Гендиректор тюнінгової компанії розповів, що спочатку двері кабріолета зробили таким же, як і у звичайному позашляховику. Потім Ахмель Аль Бакрі вирішив, що потрібно зробити так, щоб двері відкривалися у зворотньому напрямку, щоб полегшити доступ для великих пасажирів.

Він розповів, що одна із найзнаменитіших американських моделей, коли дізналася про задні двері майбутнього кабріолету, поскаржилась на нинішній "Гелендваген". Вона сказала, що з нього важко вибиратись, і одного разу вона навіть зламала каблук і порвала сукню. Тому жінка уже оформила передзамовлення на один із 20 екземплярів цього кабріолета, які мають з’явитися на світ.

Аль Бакрі має багато заможних друзів з Близького Сходу. Вони теж зацікавились кабріолетом. Так G63 Cabrio, який спочатку планували випустити у єдиному екземплярі, перетворився на невеличку колекцію з 20 машин.

Колишній начальник відділу контролю якості німецького автовиробника також оцінив виріб. Він шукав цілу годину, але не зміг знайти жодного недоліку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що першу партію нового позашляховика Tank розкупили за 55 секунд. Причиною цього є те, що виробник пропонує дійсно вигідні умови купівлі.