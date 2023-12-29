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Знаменитий позашляховик від Mercedes перетворили на кабріолет (фото)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Mercedes-AMG G63 Cabriolet Refined Marques Новина оновлена 29 грудня 2023, 11:33
Mercedes-AMG G63 Cabriolet Refined Marques. Фото motor1

Mercedes-Benz ніколи не виготовляв AMG у кузові кабріолет. Схоже, німецький автомобільний бренд не хотів "познущатися" зі знаменитого "Гелендвагена".

То ж це зробив спеціалізований тюнер у Німеччині Refined Marques. Він вирішив, що на ринку виникла прогалина, і її потрібно заповнити кабріолетом саме G-класу AMG. Про це повідомляє Motor1.

Mercedes-AMG G63 Cabriolet Refined Marques — що відомо про авто

Mercedes-AMG G63 Cabriolet Refined Marques

Mercedes-AMG G63 Cabriolet Refined Marques — це кабріолет-версія знаменитого "Гелендвагена", побудована на базі відомого позашляховика і укомплектована двигуном V8 із подвійним турбонаддувом потужністю 577 к.с. Гендиректор тюнінгової компанії розповів, що спочатку двері кабріолета зробили таким же, як і у звичайному позашляховику. Потім Ахмель Аль Бакрі вирішив, що потрібно зробити так, щоб двері відкривалися у зворотньому напрямку, щоб полегшити доступ для великих пасажирів.

Mercedes-AMG G63 Cabriolet Refined Marques

Він розповів, що одна із найзнаменитіших американських моделей, коли дізналася про задні двері майбутнього кабріолету, поскаржилась на нинішній "Гелендваген". Вона сказала, що з нього важко вибиратись, і одного разу вона навіть зламала каблук і порвала сукню. Тому жінка уже оформила передзамовлення на один із 20 екземплярів цього кабріолета, які мають з’явитися на світ.

Mercedes-AMG G63 Cabriolet Refined Marques

Аль Бакрі має багато заможних друзів з Близького Сходу. Вони теж зацікавились кабріолетом. Так G63 Cabrio, який спочатку планували випустити у єдиному екземплярі, перетворився на невеличку колекцію з 20 машин.

Mercedes-AMG G63 Cabriolet Refined Marques

Колишній начальник відділу контролю якості німецького автовиробника також оцінив виріб. Він шукав цілу годину, але не зміг знайти жодного недоліку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що першу партію нового позашляховика Tank розкупили за 55 секунд. Причиною цього є те, що виробник пропонує дійсно вигідні умови купівлі.

Теги:
#Авто #Mercedes AMG #Гелендваген #Позашляховик