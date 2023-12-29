Известный внедорожник от Mercedes превратили в кабриолет (фото)

Шкода, що автомобіль випустять дуже обмеженою партією

Mercedes-Benz никогда не производил AMG в кузове кабриолет. Похоже, немецкий автомобильный бренд не хотел "издеваться" над знаменитым "Гелендвагеном".

Это сделал специализированный тюнер в Германии Refined Marques. Он решил, что на рынке возник пробел, и его нужно заполнить кабриолетом именно G-класса AMG. Об этом сообщает Motor1.

Mercedes-AMG G63 Cabriolet Refined Marques — что известно об авто.

Mercedes-AMG G63 Cabriolet Refined Marques – это кабриолет-версия знаменитого "Гелендвагена", построенная на базе известного внедорожника и укомплектованная двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 577 л.с. Гендиректор тюнинговой компании рассказал, что сначала дверь кабриолета сделала такой же, как и в обычном внедорожнике. Затем Ахмель Аль Бакри решил, что нужно сделать так, чтобы дверь открывалась в обратном направлении, чтобы облегчить доступ для больших пассажиров.

Он рассказал, что одна из самых знаменитых американских супермоделей, когда узнала заднюю дверь будущего кабриолета, пожаловалась на нынешний "Гелендваген". Она сказала, что из него трудно выбираться, и однажды даже сломала каблук и порвала платье. Поэтому женщина уже оформила предзаказ на один из 20 экземпляров этого кабриолета, которые должны появиться на свет.

Аль Бакри имеет много богатых друзей с Ближнего Востока. Они тоже заинтересовались кабриолетом. Так G63 Cabrio, который первоначально планировали выпустить в единственном экземпляре, превратился в небольшую коллекцию из 20 машин.

Бывший начальник отдела контроля качества немецкого автопроизводителя также оценил изделие. Он искал целый час, но не смог найти ни одного недостатка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что первую партию нового внедорожника Tank раскупили за 55 секунд. Причиной тому является то, что производитель предлагает действительно выгодные условия покупки.