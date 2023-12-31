В Україну привезли найновішу Tesla-2023 з запасом ходу 630 км

Цей автомобіль може коштувати до 55 тисяч доларів.

В Україні помітили найновішу версію електрокара Tesla Model 3. Її випустили всього кілька місяців тому.

Седан сфотографували у Києві. Його показали на інстаграм-сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua.

Особливості нової Tesla Model 3

У порівнянні з попередньою версією Model 3, ця машина має новий інтер’єр, трішки змінений дизайн та збільшений запас ходу. Відрізнити цю версію можна по іншому передку, новому капоту, бамперу та фарах.

У салоні Tesla Model 3 тепер нове кермо, додали безпровідні зарядки для смартфонів. У якості опцій також з’явився окремий тачскрін для пасажирів ззаду. А ще — збільшили багажник. Його об’єм тепер становить 594 літри.

Модель, що приїхала в Україну, повнопривідна. Вона обладнана двома двигунами, сумарна потужність яких складає 346 кінських сил. Максимальна швидкість — 200 км/год. А з нуля до сотні цей електрокар розганяється всього за 4,4 секунди. Незважаючи на те, що електрокар має таку ж батарею, як і попередник, запас ходу виріс, і тепер складає 629 км.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, популярні електрокари Tesla Model Y та Hyundai Ioniq 5 порівняли у реальних умовах. Електрокари порівнювали за такими показниками як продуктивність, запас ходу, динаміка та ціна.