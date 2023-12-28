Ілону Маску варто напружитися: з'явився реальний конкурент для Tesla Cybertruck

Новий Range Rover Electric вийде у 2024 році

Компанія Land Rover нарешті показала свій новий електричний позашляховик Range Rover Electric, який повинен стати справжнім флагманом автомобільного світу. Це буде найрозкішніша версія повнопривідних автомобілів бренду з безкомпромісною електроустановкою.

Наразі автовиробник вирішив побалувати публіку п’ятьма фотографіями, на яких видно автомобіль майже зі всіх сторін крупним планом. Зокрема, видні фірмові центральні ковпаки для дисків, решітку радіатора, зарядний порт і частину багажника, пише Autoexpress.

Що відомо про цей електричний Range Rover

З відмінностей, що відразу впадають в око, варто зазначити зовсім іншу решітку радіатора, яка виглядає плоскішою, ніж у стандартному позашляховику. Ймовірно, причини в аеродинаміці або в тому, що електродвигун не потребує такого охолодження, ніж ДВС.

По боках автомобіля видно оздоблення кольору міді. Зараз не відомо, чи це оздоблення буде ексклюзивним для електричної версії, чи воно з’явиться в усіх позашляховиках бренду 2024 модельного року.

Range Rover EV створять на тій же архітектурі, що й поточні позашляховики. Продуктивність його електродвигуна має бути не нижчою, ніж у бензинових та дизельних версій. Щодо технічного боку, то надто детальних характеристик поки немає. Відомо лише про 800-вольтову архітектуру та можливість підзарядки на ультрашвидких зарядних станціях до 350 кВт.

Про розмір акумулятора наразі не відомо, але є інформація, що він заряджатиметься до 80% заряду за близько 30 хвилин. Незважаючи на те, що це електрокар, він добре почуватиметься на бездоріжжі.А ще — він зможе проходити вбрід воду до 850 мм. Тобто цей позашляховик стане прямим конкурентом для Tesla Cybertruck, навколо якого стільки розмов.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Huawei випустила флагманський кросовер з 9 дисплеями в салоні. Він також оснащений електроустановкою.