Илону Маску стоит напрячься: появился реальный конкурент для Tesla Cybertruck

Новый Range Rover Electric выйдет в 2024 году

Компания Land Rover наконец-то показала свой новый электрический внедорожник Range Rover Electric, который должен стать настоящим флагманом автомобильного мира. Это будет самая роскошная версия полноприводных автомобилей бренда с бескомпромиссной электроустановкой.

Автопроизводитель решил побаловать публику пятью фотографиями, на которых виден автомобиль почти со всех сторон крупным планом. В частности, видны фирменные центральные колпаки для дисков, радиаторная решетка, зарядный порт и часть багажника, пишет Autoexpress.

Что известно об этом электрическом Range Rover

Из отличий, сразу бросающихся в глаза, стоит отметить совсем другую решетку радиатора, которая выглядит более плоской, чем в стандартном внедорожнике. Вероятно, причины в аэродинамике или в том, что электродвигатель не нуждается в таком охлаждении, чем ДВС.

По бокам автомобиля видна отделка цвета меди. Сейчас не известно, будет ли эта отделка эксклюзивной для электрической версии, или она появится во всех внедорожниках бренда 2024 модельного года.

Range Rover EV создадут на той же архитектуре, что и текущие внедорожники. Производительность его электродвигателя должна быть не ниже, чем у бензиновых и дизельных версий. Что касается технической стороны, то слишком подробных характеристик пока нет. Известно лишь о 800-вольтовой архитектуре и возможности подзарядки на ультрабыстрых зарядных станциях до 350 кВт.

О размере аккумулятора пока не известно, но есть информация, что он будет заряжаться до 80% заряда около 30 минут. Несмотря на то, что это электрокар, он будет хорошо чувствовать себя на бездорожье. А еще он сможет проходить вброд воду до 850 мм. То есть, этот внедорожник станет прямым конкурентом для Tesla Cybertruck, вокруг которого столько разговоров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Huawei выпустила флагманский кроссовер с 9 дисплеями в салоне. Он также оборудован электроустановкой.