Що краще - Tesla Model Y чи Hyundai Ioniq 5? Популярні електрокари порівняли в реальних умовах

Одне із цих авто має значні переваги

Tesla Model Y стала найбільш продаваним автомобілем у світі в першій половині цього року. Кросовер з нульовими викидами став дуже популярним як в США, так і в ЄС. Але не всі люди є прихильниками цієї марки — і на це є багато причин.

Експерти профільного видання Insideevs вирішили порівняти автомобіль корпорації Ілона Маска з одним з найпотужніших конкурентів — Hyundai Ioniq 5. Електрокари порівнювали за такими показниками як продуктивність, запас ходу, динаміка та ціна.

Tesla Model Y та Hyundai Ioniq 5: технічні характеристики

Базова версія Y розвиває швидкість з нуля до ста за 6,6 секунди, а максимальна швидкість становить 217 кілометрів. Повнопривідна версія розганяється вже за 4,8 секунди, а максимальна швидкість залишається такою ж. Найшвидша версія — Performance — досягає 100 км/год за 3,5 секунди і може розганятися до 249 км/год.

Щодо Hyundai Ioniq 5, то тут все дещо складніше. Є аж 4 рівні комплектацій цього автомобіля. Стандартний — SE — коштує 41 тисячу доларів. Він має електродвигун потужністю 168 кінських сил та акумулятор ємністю 58 кВт/год. Наступний має потужніший двигун — на 225 кінських сил та батарею на 77,4 кВт-год. Є повнопривідна установка (як опція) з потужністю 320 коней.

Якщо вам потрібне трохи краще оснащення, то будьте готові заплатити близько 47 тисяч доларів. Тут вже є багажник з електроприводом та інші корисні функції. Найвища комплектація Limited коштує 53 тисячі доларів, але це все одно дешевше за Tesla.

Автономність

Запас ходу Tesla Model Y у початковій версії складає 418 кілометрів. У найвищій комплектації запас ходу уже 487 кілометрів. І тут Ioniq 5 трішки не дотягує — найдешевша версія має запас ходу 354 кілометри, хоча комплектація преміум оснащена аналогічним запасом ходу у 303 милі. Але якщо додати висновок Consumer Reports, що заявлений запас ходу Tesla Model Y не збігається з реальним, то в Ioniq 5 тут є значна перевага.

Раніше "Телеграф" писав, що знаменитий позашляховик від Mercedes перетворили на кабріолет. Його потужність складає 577 кінських сил.