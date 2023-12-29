Что лучше – Tesla Model Y или Hyundai Ioniq 5? Популярные электрокары сравнили в реальных условиях

Один из этих авто имеет значительные преимущества.

Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем в мире в первой половине этого года. Кроссовер с нулевыми выбросами стал очень популярен как в США, так и в ЕС. Но не все люди являются поклонниками этой марки — и на это много причин.

Эксперты профильного издания Insideevs решили сравнить автомобиль корпорации Илона Маска с одним из самых мощных конкурентов — Hyundai Ioniq 5. Электрокары сравнивали по таким показателям как производительность, запас хода, динамика и цена.

Tesla Model Y и Hyundai Ioniq 5: технические характеристики

Базовая версия Y развивает скорость с нуля до ста за 6,6 секунды, а максимальная скорость составляет 217 километров. Полноприводная версия разгоняется до сотни уже спустя 4,8 секунды, а максимальная скорость остается такой же. Самая быстрая версия – Performance – достигает 100 км/ч за 3,5 секунды и может разгоняться до 249 км/ч.

Что касается Hyundai Ioniq 5, то здесь все сложнее. Есть 4 уровня комплектаций этого автомобиля. Стандартный – SE – стоит 41 тысячу долларов. Он имеет электродвигатель мощностью 168 лошадиных сил и аккумулятор емкостью 58 кВт⋅ч. Следующий имеет более мощный двигатель — на 225 лошадиных сил и батарею на 77,4 кВт⋅ч. Имеется полноприводная установка (как опция) с мощностью 320 лошадей.

Если вам нужно получше оснащение, то будьте готовы заплатить около 47 тысяч долларов. Здесь уже есть багажник с электроприводом и другие полезные функции. Самая высокая комплектация Limited стоит 53 тысячи долларов, но это все равно дешевле Tesla.

Автономность

Запас хода Tesla Model Y в начальной версии составляет 418 км. В самой высокой комплектации запас хода уже 487 километров. И здесь Ioniq 5 немного не дотягивает – самая дешевая версия имеет запас хода 354 километра, хотя комплектация премиум оснащена аналогичным запасом хода в 303 мили. Но если добавить вывод Consumer Reports, что заявленный запас хода Tesla Model Y не совпадает с реальным, то у Ioniq 5 здесь есть значительное преимущество.

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