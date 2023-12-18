Багажник за $2000, колеса — по $500: названа стоимость запчастей для Tesla Cybertruck

Это слишком дорого даже по американским меркам

Ремонтируя приобретенные Tesla Cybertruck, владельцы столкнутся с проблемой дорогостоящего ремонта. Если ранее сообщалось, что он станет настоящим кошмаром из-за конструкции кузова пикапа, то теперь стали известны реальные цены на запчасти к автомобилю.

Стоимость компонентов Tesla Cybertruck действительно впечатляет, и не в приятном смысле. Утечка из каталога запчастей, который пока не доступен для широкой публики, публикует издание Insideevs.

Сколько стоят запчасти

Самыми дорогими будут элементы управления авто. Рулевая рейка ходовой будет стоить более 3 тысяч 300 долларов. Это гораздо дороже, чем у других пикапов известных автопроизводителей.

Лобовое стекло стоит 1900 долларов, боковое (подвижное) — 225 долларов, стекло передней двери — 260. Весь блок лицевой панели вместе с передним багажником обойдется в 2850 долларов. Если нужно заменить только передний багажник, это обойдется в 1910 долларов. Даже решетка радиатора стоит около тысячи долларов.

Небольшие запчасти тоже достаточно дорогие, даже по американским меркам. У Tesla Cybertruck всего 1 щетка стеклоочистителя, и она обойдется в 165 долларов. Каждое колесо в каталоге стоит около 470 долларов.

Напомним, что Tesla Cybertruck – это инновационный пикап в стиле киберпанк, кузов которого создан из листа нержавеющей стали толщиной в 3 мм. Запас хода электрокара составляет около 400 километров, максимальная скорость – 180 км/ч. Цены на этот автомобиль в зависимости от версии составляют от 61 до 100 тысяч долларов. И это минимум на 20 тысяч долларов больше, чем обещал Илон Маск в 2019, когда рассказывал первые детали о своем изобретении.

Как сообщал Телеграф ранее, Tesla Cybertruck оказался не таким вездеходом, как заявлял Илон Маск. Его вытаскивали на веревке, когда пикап не смог переехать снежный холм.