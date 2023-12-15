Кошмар для владельцев и механиков: Tesla Cybertruck почти невозможно сремонтировать

В мире не существует таких прессов, которые могут согнуть эту сталь.

Новый Tesla Cybertruck, уже не раз попадавший в скандалы, станет настоящей головной болью для автомехаников, и, конечно, для его владельцев. Также новый пикап с большой вероятностью не захотят страховать некоторые страховщики в США и за их пределами.

Дело в кузове авто, ведь нержавеющую сталь очень тяжело ремонтировать. Об этом сообщает Insider, ссылаясь на слова экспертов.

Почему кузов Tesla Cybertruck почти не поддается ремонту

Несмотря на заявления Илона Маска о том, что кузов его нового пикапа настолько жесткий, что может останавливать пули, эксперты бьют тревогу. Именно нержавеющая сталь – это огромный недостаток.

Любой материал можно сломать, и кузов этого пикапа – тоже. И здесь начинается самое сложное. Маск держит много характеристик Cybertruck в коммерческой тайне, поэтому сейчас, наверное, только сотрудники компании знают, как его ремонтировать. Дело в том, что пластины нержавеющей стали толщиной 3 мм являются новинкой для отрасли.

Люди, обладающие экспертными знаниями в этой области, говорят, что дизайн грузовика создает много вызовов. Его панели очень жесткие. Обычные прессы даже не смогут исправить какие-либо вмятины и повреждения, если они будут.

На обычных СТО, где исправляют недостатки кузова авто, ничем не помогут владельцам Cybertruck. Об этом не может быть и речи. Они даже не смогут зашпаклевать или окрасить повреждения, ведь Cybertruck не крашен. Следовательно, каждый ремонт будет стоить много и занимать время. Вероятно, это лишь усугубит проблемы у компании Tesla, ведь владельцы электрокаров этого бренда постоянно жалуются на длительное ожидание и высокую цену за ремонт.

Про кузовные панели для этого пикапа подробно рассказывают в этом видео:

Как ранее сообщал Телеграф, Tesla Cybertruck оказался не таким вездеходом, как заявлял Илон Маск. Недавно пикап тащили на шнурке после того, как он застрял в снегу.