Не такой вездеход, как обещал Маск: как Tesla Cybertruck тащили на шнурку (видео)

Пикап не так мощен, как говорилось ранее

Несмотря на слова Илона Маска о том, что его Tesla Cybertruck может проходить любое бездорожье и даже через водоемы, на самом деле фургон не может переехать даже заснеженный холм. У машины могут не сработать блокировка дифференциала и антипробуксовочная система.

Поездка по американскому бездорожью оказалась не столь легкой, как заявлял владелец компании Tesla. Соответствующее видео, где пикап тянут на шнурке, опубликовал пользователь mchambers_22 в соцсети Инстаграм.

Как все происходило

На пикапе Tesla Cybertruck неизвестной комплектации попытались проехать на трассе Corral Hollow OHV Trail. Это в Калифорнии.

Электромобиль не смог проехать холм, покрытый снегом. При попытках выехать машина только застряла в снегу еще глубже.

Наконец, чтобы помочь владельцу электрокара, на помощь вызвали два пикапа Ford. Это модели Super Duty с бензиновыми силовыми установками. Они взяли его на буксир и едва вытащили Cybertruck из грязи, перемешанной со снегом.

Есть еще один минус автомобиля, о котором не рассказывали раньше. Дело в том, что спереди у него нет крюков для буксировки. Это значительно усложнило работу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новый китайский электрокар с запасом хода 620 км приехал в Европу. Названы комплектации и цены.