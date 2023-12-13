Не такий всюдихід, як обіцяв Маск: як Tesla Cybertruck тягнули на шнурку (відео)

Пікап не такий потужний, як говорилось раніше

Незважаючи на слова Ілона Маска про те, що його Tesla Cybertruck може проходити будь-яке бездоріжжя і навіть через водойми, насправді фургон не може переїхати навіть засніжений пагорб. У машини можуть не спрацювати блокування диференціала та антипробуксовочна система.

Поїздка по американському бездоріжжю виявилась не такою легкою, як заявляв власник компанії Tesla. Відповідне відео, де пікап тягнуть на шнурку, опублікував користувач mchambers_22 у соцмережі Інстаграм.

Як все відбувалось

На пікапі Tesla Cybertruck невідомої комплектації спробували проїхати на трасі Corral Hollow OHV Trail. Це у Каліфорнії.

Електромобіль не зміг проїхати пагорб, вкритий снігом. При намаганнях виїхати машина лише застрягала у снігу ще глибше.

Врешті, щоб допомогти власнику електрокара, на підмогу викликали аж два пікапи Ford. Це моделі Super Duty з бензиновими силовими установками. Вони взяли його на буксир і ледь витягнули Cybertruck з багнюки, перемішаної зі снігом.

Є ще один мінус автомобіля, про який не розказували раніше. Річ у тім, що спереду у нього немає гаків для буксирування. Це значно ускладнило роботу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що новий китайський електрокар з запасом ходу 620 км приїхав до Європи. Названо комплектації та ціни.