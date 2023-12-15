Кошмар для власників та механіків: Tesla Cybertruck майже неможливо зремонтувати

У світі не існує таких пресів, які можуть зігнути цю сталь

Новий Tesla Cybertruck, який уже не раз потрапляв у скандали, стане справжнім головним болем для автомеханіків, і, звісно, для його власників. Також новий пікап з великою ймовірністю не захочуть страхувати деякі страховики у США та поза їх межами.

Річ у кузові авто, адже нержавіючу сталь дуже важко ремонтувати. Про це повідомляє Insider, посилаючись на слова експертів.

Чому кузов Tesla Cybertruck майже не піддається ремонту

Незважаючи на заяви Ілона Маска про те, що кузов його нового пікапа настільки твердий, що може зупиняти кулі, експерти б’ють на сполох. Саме нержавіюча сталь — це величезний недолік.

Будь-який матеріал можна зламати, і кузов цього пікапа — також. І тут починається найскладніше. Маск тримає багато характеристик Cybertruck у комерційній таємниці, тому насправді зараз, напевно, лише співробітники компанії знають, як його ремонтувати. Річ у тім, що пластини нержавіючої сталі товщиною у 3 мм є новинкою для галузі.

Люди, які мають експертні знання у цій галузі, кажуть, що дизайн вантажівки створює багато викликів. Його панелі дуже жорсткі. Звичайні преси навіть не зможуть виправити якісь вм'ятини та пошкодження, якщо вони будуть.

На звичайних СТО, де виправляють недоліки кузова авто, нічим не допоможуть власникам Cybertruck. Про це не може бути і мови. Вони навіть не зможуть зашпаклювати чи пофарбувати пошкодження, адже Cybertruck не фарбований. Отже, кожен ремонт буде коштувати багато і займатиме час. Ймовірно, це лише посилить проблеми у компанії Tesla, адже власники електрокарів цього бренду постійно скаржаться на тривале очікування та високу ціну за ремонт.

Про кузовні панелі для цього пікапа детально розповідають у цьому відео:

Як раніше повідомляв "Телеграф", Tesla Cybertruck виявився не таким всюдиходом, як заявляв Ілон Маск. Нещодавно пікап тягли на шнурку після того, як він застряг у снігу.