Tesla змушена відкликати мільйони машин: що сталося

Про ці проблеми було відомо ще давно, але відкликали машини після скандальної публікації впливового видання

Tesla відома своєю технологією автопілота, яка дозволяє електрокарам марки частково або повністю автоматизувати процес водіння. Tesla використовує комплекс сенсорів, радарів і камер для збору даних та створення об'єктної карти оточення автомобіля.

Ця функція була дуже розрекламована Ілоном Маском, і її взяли за основу для створення технологій автопілотів інших марок авто. Проте на погану якість її та непередбачуваність нарікають уже давно. І після кількох ДТП з летальними наслідками, багаторічних досліджень, в NHTSA таки визнали, що автопілот є небезпечним.

Які моделі відкличуть

NHTSA зобов’язала компанію Ілона Маска оголосити про сервісну кампанію, яка торкнеться 2 мільйонів моделей Model. Зокрема, це:

Model S 2012-2023 років;

Model X 2016-2023 років

Model 3 2017-2023 років

Model Y 2020-2023 років.

Як бачимо, сервісна кампанія стосується майже усіх генерацій моделей Tesla. У них виявили проблеми в технології Autosteer. Це система, що дозволяє автомобілю рухатися вздовж автострад, утримуючи свою смугу і вибираючи оптимальний шлях.

Проте за деяких обставин водій не може розпізнати, чи працює вона. Це спричиняє аварії. До того ж у ряді випадків функції системи працюють недостатньо добре, тому водії неправильно використовують Autosteer.

Цікавий факт: у NHTSA проводили дослідження роками. Але після того, як у Washington Post вийшов матеріал про щонайменше 8 аварій, які сталися через несправність Autosteer, знадобилося всього вісім днів, щоб оголосити про кампанію з відкликання. Деякі з цих ДТП мали летальні наслідки.

Раніше "Телеграф" публікував відео, як Tesla Cybertruck тягнули на шнурку. Пікап не впорався з американським бездоріжжям.