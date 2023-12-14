Tesla вынуждена отозвать миллионы машин: что произошло

Об этих проблемах было известно еще давно, но отозвали машины после скандальной публикации влиятельного издания

Tesla известна своей технологией автопилота, позволяющей электрокарам марки частично или полностью автоматизировать процесс вождения. Tesla использует комплекс сенсоров, радаров и камер для сбора данных и создания объектной карты в окружении автомобиля.

Эта функция была очень разрекламирована Илоном Маском, и она была основана при создании технологий автопилотов других марок авто. Однако на плохое качество ее и непредсказуемость жалуются уже давно. И после нескольких ДТП с летальными последствиями, многолетних исследований, в NHTSA таки признали, что автопилот опасен.

Какие модели отзовут

NHTSA обязала компанию Илона Маска объявить о сервисной кампании, которая коснется 2 миллионов моделей Model. В частности, это:

Model S 2012-2023 годов;

Model X 2016-2023 годов;

Model 3 2017-2023 годов;

Model Y 2020-2023 годов.

Как видим, сервисная кампания касается многих генераций моделей Tesla. У них обнаружили проблемы в технологии Autosteer. Это система, позволяющая автомобилю двигаться вдоль автострад, удерживая свою полосу и выбирая оптимальный путь.

Однако при некоторых обстоятельствах водитель не может распознать, работает ли она. Это приводит к аварии. К тому же, в ряде случаев функции системы работают недостаточно хорошо, поэтому водители неправильно используют Autosteer.

Интересный факт: в NHTSA проводились исследования годами. Но после того, как у Washington Post вышел материал о как минимум 8 авариях, произошедших из-за неисправности Autosteer, понадобилось всего восемь дней, чтобы объявить о кампании по отзыву. Некоторые из этих ДТП имели летальный исход.

Ранее "Телеграф" публиковал видео, как Tesla Cybertruck тянули на шнурке. Пикап не справился с американским бездорожьем.