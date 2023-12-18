Багажник за $2000, колеса - по $500: названо вартість запчастин до Tesla Cybertruck

Це занадто дорого навіть за американськими мірками

Ремонтуючи придбані Tesla Cybertruck, власники зіштовхнуться з проблемою коштовного ремонту. Якщо раніше повідомлялось, що він стане справжнім кошмаром через конструкцію кузова пікапа, то тепер стали відомі реальні ціни на запчастини до авто.

Вартість компонентів до Tesla Cybertruck справді вражає, і не у приємному сенсі. Витік з каталогу запчастин, який поки що не доступний для широкого загалу, публікує видання Insideevs.

Скільки коштують запчастини

Найдорожчими будуть елементи керування авто. Кермова рейка ходової коштуватиме понад 3 тисячі 300 доларів. Це значно дорожче, ніж в інших пікапів відомих автовиробників.

Лобове скло коштує 1900 доларів, бічне (рухоме) — 225 доларів, скло передніх дверей — 260. За весь блок лицьової панелі разом з переднім багажником треба віддати 2850 доларів. Якщо потрібно замінити лише передній багажник, це обійдеться у 1910 доларів. Навіть решітка радіатора коштує майже тисячу доларів.

Невеликі запчастини теж доволі дорогі, навіть за американськими мірками. У Tesla Cybertruck лише 1 щітка склоочисника, і вона обійдеться у 165 доларів. Кожне колесо у каталозі вартує майже 470 доларів.

Нагадаємо, що Tesla Cybertruck — це інноваційний пікап у стилі кіберпанк, кузов якого створено з листа нержавіючої сталі товщиною у 3 мм. Запас ходу електрокара складає близько 400 кілометрів, максимальна швидкість — 180 км/год. Ціни на цей автомобіль, залежно від версії, складають від 61 до 100 тисяч доларів. І це щонайменш на 20 тисяч доларів більше, ніж обіцяв Ілон Маск у 2019, коли розповів перші деталі про свій винахід.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Tesla Cybertruck виявився не таким всюдиходом, як заявляв Ілон Маск. Його витягали на мотузці, коли пікап не зміг переїхати сніговий пагорб.