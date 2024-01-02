В последний путь по-богатому: в Украине продают катафалк BMW за космическую сумму (фото)

Кое-кто и умирать хочет по-элитному

Какие только автомобили не продают в Украине! Элитные, странные, ретро-кары, тюнингованные и даже катафалки по цене 7 квартир в Киеве.

В частности, недавно на продажу был выставлен автомобиль BMW 730d Xdrive, предназначенный для предоставления ритуальных услуг. Его оценили в 277 тысяч долларов. Об этом сообщают на странице autobazar_ua1 в соцсетях.

BMW 730d Xdrive: что известно об этом автомобиле

BMW 730d Xdrive, предназначенный для ритуальных услуг, оснащен коробкой автомат и 3-литровым дизельным двигателем. Его пробег составляет 277 тысяч километров. Обозначение xDrive указывает на наличие полного привода.

Владелец отмечает, что в длину катафалк достигает почти 7 метров, а высота отделения для гробов – 90 см. Колесная база авто составляет 4,380 мм – как у лимузинов.

Вероятно, автомобиль переоборудовали с большого седана BMW 730d Xdrive в рамках тюнинга или спецпроекта, ведь немецкий производитель не создает модели, предназначенные для ритуальных услуг.

Поскольку цена достаточно высока, ведь автомобиль — флагманского класса, Сеть просто взорвалась комментариями. Самые интересные читайте на скриншотах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине был замечен один из самых быстрых суперкаров мира. Он стоит четверть миллиона долларов.