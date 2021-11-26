Бачити нареченого у весільній сукні — погана прикмета: жарти для гарного настрою
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього осіннього ранку. "Телеграф" підготував порцію анекдотів про наречених, які піднімуть настрій нашим читачам на цілий день.
Вовчик запитує маму:
- Мамо, а чому наречена на весіллі завжди в білому?
- Білий колір – ознака щастя, радості, чистоти… – пояснює мама.
- А… тепер я розумію, чому наречений у чорному.
- Татку, а чому наречений і наречена тримаються за руки, коли йдуть до вінця?
- Такий звичай, синочку. Наприклад, боксери перед боєм теж тиснуть один одному руки…
Після весілля наречений підходить до священика:
- Скажіть, скільки я вам винен?
- Анітрохи, — відповідає той, — у нас це безкоштовна церемонія, але якщо ви хочете зробити пожертву, ми будемо раді!
- А скільки треба?
- А скільки ви оцінюєте красу вашої дружини?
Той дає йому долар, священик піднімає фату нареченої, дістає з кишені дрібницю і каже:
- Здачу візьми!
Заходять свати в хату і кажуть:
- У вас товар, у нас купець! Наш наречений не палить, не п’є, з дівками не хороводиться!
Голос старої бабки з печі:
- А чи не дурень він у вас?
Наречений із нареченою обговорюють майбутнє спільне життя.
- Обіцяй мені, любий, що ти відмовишся від покеру.
- Так, кохана.
- І від куріння.
- Так, моя киця.
- І від пива.
- Це все?
- А від чого ще ти думаєш відмовитися?
- Від одруження.
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій нещодавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.