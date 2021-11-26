Бачити нареченого у весільній сукні — погана прикмета: жарти для гарного настрою

Після весілля наречений підходить до священика:

- Скажіть, скільки я вам винен?

- Анітрохи, — відповідає той, — у нас це безкоштовна церемонія, але якщо ви хочете зробити пожертву, ми будемо раді!

- А скільки треба?

- А скільки ви оцінюєте красу вашої дружини?

Той дає йому долар, священик піднімає фату нареченої, дістає з кишені дрібницю і каже:

- Здачу візьми!