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Бачити нареченого у весільній сукні — погана прикмета: жарти для гарного настрою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Бачити нареченого у весільній сукні — погана прикмета: жарти для гарного настрою

Добірка анекдотів, які зроблять ваш ранок веселішим

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього осіннього ранку. "Телеграф" підготував порцію анекдотів про наречених, які піднімуть настрій нашим читачам на цілий день.

Вовчик запитує маму:

- Мамо, а чому наречена на весіллі завжди в білому?

- Білий колір – ознака щастя, радості, чистоти… – пояснює мама.

- А… тепер я розумію, чому наречений у чорному.

- Татку, а чому наречений і наречена тримаються за руки, коли йдуть до вінця?

- Такий звичай, синочку. Наприклад, боксери перед боєм теж тиснуть один одному руки…

Після весілля наречений підходить до священика:

- Скажіть, скільки я вам винен?

- Анітрохи, — відповідає той, — у нас це безкоштовна церемонія, але якщо ви хочете зробити пожертву, ми будемо раді!

- А скільки треба?

- А скільки ви оцінюєте красу вашої дружини?

Той дає йому долар, священик піднімає фату нареченої, дістає з кишені дрібницю і каже:

- Здачу візьми!

Заходять свати в хату і кажуть:

- У вас товар, у нас купець! Наш наречений не палить, не п’є, з дівками не хороводиться!

Голос старої бабки з печі:

- А чи не дурень він у вас?

Наречений із нареченою обговорюють майбутнє спільне життя.

- Обіцяй мені, любий, що ти відмовишся від покеру.

- Так, кохана.

- І від куріння.

- Так, моя киця.

- І від пива.

- Це все?

- А від чого ще ти думаєш відмовитися?

- Від одруження.

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій нещодавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти