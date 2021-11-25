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Порція "негрустина" замість сніданку: весела добірка анекдотів на ранок

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Порція "негрустина" замість сніданку: весела добірка анекдотів на ранок

Нова порція жартів для вашої посмішки цього холодного ранку

Теща запитує у зятя:

- Любий зятю, який би ти хотів подарунок на свій день народження?

- Щоб вас на ньому не було, мамо…

- Мадам, а ви вмієте грати у крикет? Хочете вас навчу?

Жінка мовчки дістає з сумочки фотографію та простягає чоловікові. Він:

- Ой, які чарівні діти! А як їх звати?

- Теніс, гольф та водні лижі.

- Лікарю, чому Ви сказали щоб я висунула язик? Я давно це зробила, а ви на нього навіть не дивитеся?

- Так мені в тиші зручніше знайомитися з історією Вашої хвороби.

Батько маленького Костика приватизував пансіонат на березі моря. Вчитель запитує на уроці Костика, скільки існує пір року.

- П’ять, – відповідає хлопчик.

- Скільки? — дивується вчитель.

- Весна, літо, осінь, зима та мертвий сезон.

- Тату, а ти міг би обійтися у своєму житті без цигарок, пива, комп’ютера та футболу?

- Доню, чому ти така жорстока?! Адже я тебе з дитинства тільки доброму вчив.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти
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