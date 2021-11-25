Порція "негрустина" замість сніданку: весела добірка анекдотів на ранок
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Нова порція жартів для вашої посмішки цього холодного ранку
Теща запитує у зятя:
- Любий зятю, який би ти хотів подарунок на свій день народження?
- Щоб вас на ньому не було, мамо…
- Мадам, а ви вмієте грати у крикет? Хочете вас навчу?
Жінка мовчки дістає з сумочки фотографію та простягає чоловікові. Він:
- Ой, які чарівні діти! А як їх звати?
- Теніс, гольф та водні лижі.
- Лікарю, чому Ви сказали щоб я висунула язик? Я давно це зробила, а ви на нього навіть не дивитеся?
- Так мені в тиші зручніше знайомитися з історією Вашої хвороби.
Батько маленького Костика приватизував пансіонат на березі моря. Вчитель запитує на уроці Костика, скільки існує пір року.
- П’ять, – відповідає хлопчик.
- Скільки? — дивується вчитель.
- Весна, літо, осінь, зима та мертвий сезон.
- Тату, а ти міг би обійтися у своєму житті без цигарок, пива, комп’ютера та футболу?
- Доню, чому ти така жорстока?! Адже я тебе з дитинства тільки доброму вчив.
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