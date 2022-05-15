У графі "Сімейний стан" написала: "Гідна кращого!" Смішні короткі жарти, які посміхнуть

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час воєнних дій у країні

У непростий час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім українцям. Своїх читачів ми намагаємось тримати у бойовому дусі. Анекдоти про росіян дарують дещицю позитиву, проте є ще на просторах інтернету анекдоти, які повертають нас у мирний час хоч на кілька хвилин.

Завжди прислухаюся до себе — хороша людина х*рні не порадить.

- Що таке депресія? - Це коли заходиш до Інтернету і нікуди піти.

Якщо він бурчить, значить голодний, і не має значення, шлунок це чи чоловік.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тещу і зятя.