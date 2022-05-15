У графі "Сімейний стан" написала: "Гідна кращого!" Смішні короткі жарти, які посміхнуть
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У непростий час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім українцям. Своїх читачів ми намагаємось тримати у бойовому дусі. Анекдоти про росіян дарують дещицю позитиву, проте є ще на просторах інтернету анекдоти, які повертають нас у мирний час хоч на кілька хвилин.
Завжди прислухаюся до себе — хороша людина х*рні не порадить.
- Що таке депресія?
- Це коли заходиш до Інтернету і нікуди піти.
Якщо він бурчить, значить голодний, і не має значення, шлунок це чи чоловік.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тещу і зятя.